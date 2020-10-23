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Dünyanın en tehlikeli ülkeleri hangileridir?

Dünyada her sene milyonlarca insan hem iş hem de turistik olarak pek çok ülkeye seyahat etmektedir. Ancak bu ülkeler arasında uluslararası alanlarda da tehlikeli olarak gösterilen ülkeler bulunmaktadır. Bu tehlikeli ülkelere giden kişilerin fazlasıyla dikkatli olması gerekmektedir.

23 Ekim 2020 Cuma 13:08
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri hangileridir?
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Dünya üzerinde farklı özellikleri barındıran çok fazla sayıda ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında refah seviyesi çok yüksekken, bazı ülkeler ise açlık sınırında bulunmaktadır. Dünya üzerinde refah seviyesinin az olduğu ülkelerde genellikle büyük güvenlik problemleri yaşanmaktadır. Bu ülkeler genellikle tehlikeli olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından yapılan bir çalışmada dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralandı. Çalışma sonrasında dünyadaki en tehlikeli ülkeler belirlendi. Bu ülkelerde can güvenliği riskli durumdadır ve hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, cinayet ve terör olayları çok fazladır.

Dünyanın En Tehlikeli 10 Ülkesi

- Lübnan

- Sudan

- Bangladeş

- Afganistan

- Libya

- Nijerya

- Irak

- Pakistan


- Hindistan

- Meksika

Lübnan

Lübnan dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösterilmektedir. Özellikle terör olaylarıyla gündeme gelen Lübnan’da, Beyrut ve diğer bölgeler çok tehlikeli olarak bildirilmektedir. Beyrut’ta turist ve yabancıların dikkatli olmasına yönelik uyarı tabelaları bulunmaktadır.

Sudan

Sudan dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında yer almaktadır. Terör olaylarıyla fazlasıyla gündem olan Sudan’da, sürekli dikkatli olmak gerekmektedir. Ülkeye gelen yabancılara dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarı yapılmaktadır.

Bangladeş

Bangladeş de terör olaylarının fazlasıyla yaşandığı ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca ülkede salgın hastalıklar da fazlasıyla ölüme neden olmaktadır. Özellikle sıtma, tifo, frengi ve kolera gibi hastalıklar hijyensiz ortamlardan dolayı görülmektedir.

Afganistan

Afganistan özellikle terör olaylarının çok fazla rastlandığı ülkelerden bir tanesidir. Bundan dolayı yabancı sayısının çok az olduğu ülkede güvenlik açığı bulunmaktadır.

Libya

Terör olaylarının sürdüğü ülkelerden olan Libya halen güvensiz bir yer olarak tasvir edilmektedir. Çatışma ve bombalı saldırıların gerçekleştiği Libya’ya giden kişilerin fazlasıyla dikkatli olması gerekmektedir.

Nijerya

Nijerya silah kaçakçılığı ve hırsızlığın en fazla yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca fazlasıyla insan kaçırma olayları da yaşanmaktadır. Nijerya’da 2006 yılından günümüze kadar 240’dan fazla yabancının kaçırıldığı bilinmektedir.

Irak

Sınır komşularımızdan olan Irak şiddet ve terör olaylarının hiç azalmadığı bir ülkedir. 10 yıldan fazla süredir terörle mücadelenin devam ettiği Irak’ta, yönetim karışıklığı sürmektedir.

Pakistan

Pakistan da diğer ülkeler gibi terör olaylarının çok fazla yaşandığı ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca dini çatışmaların çok fazla olduğu ülkede, intihar saldırıları çok fazla yaşanmaktadır.

Hindistan

Hindistan yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden bir tanesidir. Ancak Hindistan güvenli bir ülke değildir. Mumbai, Jammu, Keşmiş ve Pakistan sınırındaki yerlere gidilmemesi tavsiye edilmektedir.

Meksika

ABD’nin sınır komşusu olan Meksika, sokak suçları ve çetelerin çok fazla görüldüğü bir ülkedir. Gezmek için çok fazla kişinin ziyaret ettiği Meksika’da can güvenliği sorunu yaşanmaktadır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:08
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Anahtar Kelimeler:
DünyaTehlikeli ülkeler
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