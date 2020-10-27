İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?

Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi nedir ve 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümü olacağı merakla araştırılıyor. İşte 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ve yaşanan önemli gelişmeler.

27 Ekim 2020 Salı 00:04
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
Takip Et:

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamalarının düzenlendiği 29 Ekim 1933’de 10. Yıl Nutku ile günün anlam ve önemini ifade etti.

Bu yıl da Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümü yaşanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi


1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı dört yıl sürmüş ve savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile birlikte olan İttifak devletleri savaşta kaybetmiştir. Yaşanan mağlubiyet sonrasında İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar ve İtalyanlar devleti paylaşmıştır.

Mustafa Kemal Paşa ise 19 Mayısıs 1919 tarihinde Samsun’a gelmiş ve Erzurum ile Sivas’ta kongreler düzenlemiştir. Yurdun her tarafından gelen vatandaşlar 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’de bir araya geldi. Parlamento, Mustafa Kemal Atatürk’ü başkan seçmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır.

2. dönem TBMM 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yapmış ve 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını yemeğe çağırmış ve onlara ‘’Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.’’ demiştir.

29 Ekim 1923’te Atatürk, milletvekilleriyle görüşmüş ve cumhuriyet önergesi TBMM’ye verilmiştir. Böylelikle Türkiye’de Cumhuriyet yönetimi kurulmuştur. Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıMustafa Kemal AtatürkCumhuriyetTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu işlemleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 27 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Ekim 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Ekim 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Ekim 2020 Salı
Survivor Aşkım kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgiler
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
İzmir'e kar yağar mı? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi Kar yağışı beklenen o bölgeler
TOKİ Kayaşehir kura çekimi sonuçları açıklandı! Kura çekilişi hak sahibi isim listesi
Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Çukur Kulkan Erdenet'i kim canlandıracak? Kulkan Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak? Çukur için Çağatay Ulusoy iddiası
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Fransız marka ve ürünleri hangileri? Hangi markalar Fransa'nın? Fransa malları ve ürünleri listesi
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.