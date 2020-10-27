Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamalarının düzenlendiği 29 Ekim 1933’de 10. Yıl Nutku ile günün anlam ve önemini ifade etti.

Bu yıl da Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümü yaşanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi

1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı dört yıl sürmüş ve savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile birlikte olan İttifak devletleri savaşta kaybetmiştir. Yaşanan mağlubiyet sonrasında İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar ve İtalyanlar devleti paylaşmıştır.

Mustafa Kemal Paşa ise 19 Mayısıs 1919 tarihinde Samsun’a gelmiş ve Erzurum ile Sivas’ta kongreler düzenlemiştir. Yurdun her tarafından gelen vatandaşlar 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’de bir araya geldi. Parlamento, Mustafa Kemal Atatürk’ü başkan seçmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır.

2. dönem TBMM 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yapmış ve 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını yemeğe çağırmış ve onlara ‘’Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.’’ demiştir.

29 Ekim 1923’te Atatürk, milletvekilleriyle görüşmüş ve cumhuriyet önergesi TBMM’ye verilmiştir. Böylelikle Türkiye’de Cumhuriyet yönetimi kurulmuştur. Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.