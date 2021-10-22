Çılgın sayısal loto süperstar nedir? Çılgın Sayısal Loto Süperstar nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto Süperstar

Kazanmak isteyen ve bu oyunu seven kişiler için daha çok kazanabilecekleri bir özellik daha. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenlerin artık bir altenatifi daha var o da “süperstar”. Eğer Çılgın Sayısal Loto tutturduysanız ve aynı zamanda bahsettiğimiz yeni oyunu da ek olarak oynadıysanız daha çok kazanma şansınız var. Bu yeni oyunun ilk çekilişi bugün gerçekleştirildi.

Çılgın Sayısal Loto’da bulunan doksan numara içerisinden sadece altı tanesinin seçilmesinin ardından Süperstar için de farklı bir kürenin içerisinden yine doksan numaranın arasından numara seçilecek. Böylece oyun severler daha fazla kazanacak.

Bu yeni oyun nedir ve nasıl oynanmaktadır?

Bu yeni oyunu oynamak oldukça kolay Loto oynamanızın ardından sadece üstte Süperstar yazan kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Bunun ardından ise en sağ tarafta mavi renk ile belirlenen Süperstar oyununa ait olan kolondan numara belirleyeceksiniz. Siz bunu yapmazsanız eğer bu işlemi direkt olarak sistem kendisi yapacak. Çılgın Sayısal Loto için kolona üç TL işaretlemişseniz eğer Süperstar içinde bir buçuk TL daha ödeyeceksiniz. Toplamda dört buçuk TL ödeyeceksiniz. Yani bu oyunları oynamanız için ödemeniz gereken minimum tutar bu olacak.

Oyunseverler Çılgın Sayısal Loto’da altı bilmeleri halinde ve artı olarak SüperStar’ı da bildiler ise kazanılan ikramiyeye ek olarak beş milyon TL daha kazanacak.

beş + bir + SüperStar’ı bilmeleri halinde ise ek olarak kazandıkları ikramiye iki buçuk milyon TL olacak.

Beş + SüperStar’ı bilmeleri halinde ise beş bilen ikramiyesinin on katı,

dört + SüperStar’ı bildiklerinde dört bilen ikramiyesinin elli katı,

Üç + SüperStar’ı bildiklerinde üç bilen ikramiyesinin 100 katı kazanacak.

iki + SüperStar bilen iki yüz , bir + SüperStar bilen yirmi, sadece SüperStar’ı bilen ise on TL’nin sahibi olacak.

Sayısal Loto’nun yeni adı ne?

Sayısal Loto artık Çılgın Sayısal Loto olarak yeni ismini aldı. Yaşanılan devir işleminin ardından da ismini değiştirdi. Bu devir sonucunda şans oyunları ile ilgili tüm işleyiş,izleme,denetleme MPİ tarafından yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto’yu nasıl oynarız?

ılgın sayısal loto oyunun içerisinde 1 kolon mevcuttur ay bu kolonda 90 numara vardır. Siz bu oyunu oynamak için 90 numara içerisinden sadece 6 tanesini işaret yiyeceksiniz. Birçok kolondan oynuyorsanız bunun ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir. Ancak yine de oyun birden fazla kolon içerisinden oynanabilmektedir.

Sen seç şeklinde nasıl oynanır?

Bu bölüm online çılgın sayısal loto'nun oynayanların sunmuş olduğu bir kolaylık olarak söylenebilir. Evet siz kuponunuzu kendiniz doldurmak istemiyorsanız bu özellik sizin için geliştirildi. Kolon altında bulunan sen seç kutucuğunu işaretle yorsunuz ve sistem sizin için rastgele 6 numara seçmiş oluyor ve sizde kuponunuzu doldurmuş oluyorsunuz.

Sistem oyunu nasıl oynanır?

Sistem oyun olarak adlandırılan oyun çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Burada oyuncu 6'dan fazla rakamı sıçar ve bu seçtiğim rakamlar ile oluşturulacak bütün kombinasyonlar ayrı kolonlar şeklinde otomatik olmak üzere üretilir.

Çılgın sayısal loto çekiliş günleri haftada üç gündür. Bu günler ise; pazartesi çarşamba cumartesi olarak belirlenmiştir yapılan her çekiliş için küre içerisinde 90 numarası koyulur ne bu numaralar içerisinden 6 numara ve buna ek olarak bir tane daha bu bir tane var çekilen ister joker olarak geçer. Joker sayısı ise şunun için çekilir, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir.

Sayısal Loto çekilişi yapıldıktan sonra ikramiyeler nasıl dağıtılır?

3.1 İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kat. olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kat. olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kat. olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı kat. olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havz. %13’ü, ikinci kategori kazananlarına;

c) İkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f) İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3 Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4 Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5 Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

· Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

· Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6 Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7 Sisal Şans, istisnai durumlarda, TWF ile mutabık kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8 Bu istisnai durumlarda, ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

· Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu’na aktarılır (Madde 4.2),

· Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu’na aktarılır (madde 4.1.).

3.9 Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu’ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu’nun, Sisal Şans’ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai çekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı için ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.