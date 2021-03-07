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Çiçek satarak Oxford Üniversitesi'nde kızını okutuyor

Hatay’da yaşayan Gülseren Bozkurt, 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak evini geçindiriyor. Kazandığı parayla hem evini geçindiren Bozkurt, aynı zamanda kızı olan Merve Bozkurt’u Oxford Üniversitesinde okutuyor.

07 Mart 2021 Pazar 12:44
Çiçek satarak Oxford Üniversitesi'nde kızını okutuyor
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Hatay’ın Antakya ilçesinde olan Asri Mezarlıkta çiçek satan Bozkurt, hem evini geçindiriyor hem de kızının okul masraflarını karşılıyor. Bozkurt, oğlunu da çiçek satarak okuttuğunu söyledi. Kızı, Merve Bozkurt ise hala Oxford Üniversitesinde eğitim alıyor.

“Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır”

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, çalışmayı çok sevdiğini söyledi. Bozkurt sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eşim gündelik işlerde çalışıyor ancak bazen iş bulamayıp, bana yardıma geliyor. Ben ise burada çiçek satarak çocuklarımın eğitim görmesini sağlıyorum. Çocuklarımın okuması için büyük bir çaba içerisinde giriyorum. Çiçek satarak bir çocuğumu okuttum. Şimdi de kızım yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor. Sağlıklı olduktan sonra çalışman çok güzel bir şey. Kazandığım paraları çocuklarıma harcaman hoş bir şey. Gücü yeter her kadın çalışmalı, kendi ayakları üzerinde durmalı.  Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. “

Annesinin hem abisini hem de kendisini okutmak için büyük çabalar içerisinde girdiğini söyleyen Oxford Üniversitesi beşinci sınıf öğrencisi Merve Bozkurt, annesinin büyük zorluklar çekerek çocuklarını okuttuğunu söyleyen Bozkurt,  annesinin kendi emekleriyle çiçek ektiğini ve yetiştirdikten sonra gelip mezarlıkta sattığını söyledi. Abisinin üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Hakkari’de astsubaylık yaptığını söyleyen Bozkurt, annesinin çocuklarına çok düşkün olduğunu ve kendileri için her mücadeleye girdiğini sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 12:44
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Anahtar Kelimeler:
Oxford ÜniversitesiMerve BozkurtGülseren BozkurtçiçekHatay
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