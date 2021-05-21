Çerkes Soykırımı 157. yılında! Kandıra'nın Babalı Köyü'nde hüzün hakım

Çerkes Soykırımı’nın 155. Yılında Çerkesler bu acı günü unutmadı. Her sene 12 Mayıs tarihinde 1864’te yaşanan sürgün adına Nart ateşi yakılarak sürgün nöbeti tutuluyor. Kandıra Babalı Köyü’nde sahilinde bir araya gelen Çerkesler, sürgün sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına denize karanfil bırakıyor. Çerkes Soykırımı bir diğer adı ile Çerkes Muhacirliği, 19. Y.Y’da, özellikle 1864 senesinde yoğunlaşmak ve başta Adığeler ile Abhazlar olacak şekilde, K. Kafkasya vatandaşlarının Osmanlı topraklarına zoruna göçe zorlanmasıdır. Yaşanan bu zorunlu göç sonrasında 1 milyondan fazla nüfus Osmanlı’ya yerleşti. Abhazya’da 31 Mayıs tarihinde, bu sürgünü anmak amacı ile ulusal yas günü ilan edildi.

Çerkes Soykırımı’nın nedeni ne?

21 Mayıs 1864; 300 sene süren Kafkas - Rus savaşlarının bitmesi ve Kuzey Kafkas vatandaşlarının sürgüne zorlanmasının başlama tarihidir. Bu tarih sonrasında Çerkes toplulukları dünyanın farklı yerlerine yerleşmişlerdi. Sürgün süresi içerisinde pek çok vatandaş ölmüş, sürüldükleri yerlerde de hastalık, açlık ve yoksulluk gibi sorunlarla uğraşmışlardır.

Sürgünde çekilen çile

Art arda felaketler

Sürgün yolunda çekilen çileler, yolda telef olanların acı halleri Trabzon'da ki Rus konsolosunun, tehcir işlerini idare etmekle görevli General Katraçef tarafından yazılan raporda şu sözlerle aktarılıyor: Türkiye'ye gitmek üzere Batum'a 70,000 Çerkes geldi. Bunlardan vasati olarak günde 7 kişi ölüyor. Trabzon'a çıkarılan 24,700 kişiden şimdiye kadar 19,000 kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan 63,900 kişiden her gün 180-250 kişi ölmektedir.

Samsun bölgesinde 110'000 vatandaş içinde her gün vasati 200 kişi can verdi. Trabzon, Vana ile İstanbul'a götürülen 4650 kişi içinden de günlük 40-60 kişinin öldüğünü haber aldım." İşte bu suret ile art arda devam eden felaketlerin ve musibetlerin darbeleri ile inleyen ve eriyen bu kahraman ve faziletkar milletin bedbaht bakiyesi de Dobruca, Bulgaristan, Sırbistan, Anavutluk, Suriye, Irak gibi daima tehlikeye maruz bulunan ve daima emniyetsizliğin hükümran olduğu yerlere iskan edilmiştir.

Yol alamadan batan gemiler

Moden tarihin en büyük kitlesel nüfus hareketleri arasında yer alan Çerkes sürgününde (Henze, 1986: 247) esnasında deniz gibi kan aktı. Gemiye binebilmek adına aç bîilaç kıyıda yağmur çamur içinde, ölüm iniltileri ile bekleyenler, yanaşan gemiye yetişip taşıma kapasitesinin çok üstünde biniyorlardı. Gemiler de daha fazla para alabilmek için çok yolcu alıyor, bu yüzden fazla yol almadan batan gemilere sık rastlanıyordu. 1864 Mayısında, Trabzon'daki Rus konsolosunun yazdığına göre 30 bin kişi açlık ve hastalıktan kırıldı. Gemilerde hastalık alameti gösteren olursa derhal denize atılırdı.

Bağımsız bir devlet

Çerkes Soykırımı 20 Mayıs 2011’de Gürcistan parlamentosunun oybirliği ile aldığı bir karar sonrasında Gürcistan’da resmen tanınmış oldu. Bunun sonucunda Çerkes soykırımı, bağımsız bir devletçe resmen U.A gündeme taşındı. 13 Mayıs tarihinden 25 Mayıs tarihine dek (Kaffed Çerkes Soykırımının anmasını 25 Mayıs tarihinde Samsun'da yapmıştı) Çerkes Aktivistler tarafından Soykırım eylemi düzenlendi. Antalya-Burdur-Afyon-Eskişehir-Ankara-Bolu-Düzce-Sakarya-İzmit-İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Çankırı-Çorum ve Samsun istikametinde otostop çekip iki ekip olarak soykırımı bindikleri bütün araçlara ve indikleri yerde gördükleri herkese anlatmışlardı.