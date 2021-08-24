Çanakkale açıklarında 52 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

24 Ağustos 2021 Salı 13:35
Ege Denizi’nde yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk sularına ittiği kaçak göçmenler tespit edildi.
Türk kara sularına itilen 2 ayrı botta toplam 52 kaçak göçmenin olduğu bildirildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri ölüme terk edilen 52 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin işlemleri yapılmak üzere İL Göç İdaresi’ne sevk edildiği bildirildi.
Son Güncelleme: 24.08.2021 13:35
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