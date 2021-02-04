Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?

birliğinin sona ermesinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi eşler arasıdır.Evliliği sarsan sebeplerden dolayı eşler birbirine maddi ve manevi tazminat açabilmektedir.Boşanan eş nafaka ödeyebilir.Takvim gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapan Feride Hilal İmal bugunkü köşesinde bu konu hakkında bilgi vermiştir.

Kadın ve Erkek birbirlerini aldatma,sadakatsizlik gibi aldatılan kişinin intikam duygusuna kapılarak mal varlığını koruma içgüdüsüne kapılır.Hukukumuzda bu mümkündür.Kusurlu taraf eşin ekonomik durumuna ve kusurun boyutunu inceleyerek karşı tarafa maddi tazminat hükmedebilir.Eşler evlilikleri süre boyunca almış oldukları bütün malları eşit olarak alabilirler ancak zina vb.durumlarda bütün mal varlığı karşı tarafa kalabilir.Bu istinai bir olaydır.Mahkeme her iki tarafın hayat şartlarını devam ettirebilecekleri kadar karar verebilir.Evlenmeden önceki edilenilen mallar ise eşler arasında paylaşım yapılamaz.