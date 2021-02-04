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Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?

Boşanmak üzere olan kişilerin mal paylaşımı hakkında bilgi sahibi olması gerekir.Haberimizde evliyken alınan malların ya da evlilik öncesi malların kime paylaştırılacağını öğrenebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:05
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
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Evlilik birliğinin sona ermesinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi eşler arası mal paylaşımıdır.Evliliği sarsan sebeplerden dolayı eşler birbirine maddi ve manevi tazminat açabilmektedir.Boşanan eş nafaka ödeyebilir.Takvim gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapan Feride Hilal İmal bugunkü köşesinde bu konu hakkında bilgi vermiştir.

Kadın ve Erkek birbirlerini aldatma,sadakatsizlik gibi aldatılan kişinin intikam duygusuna kapılarak mal varlığını koruma içgüdüsüne kapılır.Hukukumuzda bu mümkündür.Kusurlu taraf eşin ekonomik durumuna ve kusurun boyutunu inceleyerek karşı tarafa maddi tazminat hükmedebilir.Eşler evlilikleri süre boyunca almış oldukları bütün malları eşit olarak alabilirler ancak zina vb.durumlarda bütün mal varlığı karşı tarafa kalabilir.Bu istinai bir olaydır.Mahkeme her iki tarafın hayat şartlarını devam ettirebilecekleri kadar karar verebilir.Evlenmeden önceki edilenilen mallar ise eşler arasında paylaşım yapılamaz.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
BoşanmaEvlilikMal Paylaşımı
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