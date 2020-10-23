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Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri

Her sene alışveriş tutkunlarının iple çektiği Black Cuma günlerine az bir zaman kaldı! Efsane indirimlerin yer aldığı bu günler sürecinde hangi mağazaların bu kampanyayı benimseyecekleri merak edilmektedir. Diğer adıyla efsane kara cuma indirimleri olarak bilinen Black Cuma indirim günleri ne zaman olacak?

23 Ekim 2020 Cuma 00:02
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
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Diğer büyük ölçekli reklam kampanyalarıyla karşılaştırıldığında, Türk şirketleri ve Black Cuma büyük indirimler yapıyor. Black Cuma'de bu durum kıyafetlere, teknoloji ürünlerine ve hatta arabalara da yansımaktadır. Mağazalar erken açılır ve geç saatlere kadar açık kalıyor.

Black Cuma 2020

Kökeni 1960'lı yıllara dayanan Black Cuma için geri sayım başladı.ABD'de Şükran Günü'nün ardından ilk Cuma günü gerçekleşen Black Cuma, hem e-ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük ilgi görüyor.

Black Cuma ne zaman?

Kara Cuma, ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cumadır. Bu gün, 1932'den beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ülkemizde birçok online satış sitesi ve kurumsal firma bu tarihlerde indirim yapmaktadır.

Black Cuma 2020 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.


BLACK FRİDAY 2020 İNDİRİMLERİNDE HANGİ MAĞAZALAR YER ALACAK?

Bazı mağazalar Black Cuma'e erken başlayacak, ancak şu anda hiçbir marka Black Cuma satışını duyurmuyor.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi ticaret sitelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Cuma indirimlerini yapması bekleniyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonraki ilk Cumadır. Dükkan çok erken açılıyor ve çok geç kapanıyor. Bugün beklenmedik bir indirim yaptılar. Kara Cuma resmi tatil olarak kabul edilmez. Kanada ve Birleşik Krallık'ta da Kara Cuma var ve Amazon gibi çevrimiçi iş yapan şirketlerin de indirimli satışları var. Geçtiğimiz yedi yılda, o gün indirim yapan şirketlerin karları istikrarlı bir şekilde arttı.

1961'de gazeteler bu alışveriş gününü ilk kez "Kara Cuma" olarak adlandırdı. O gün Philadelphia'da yoğun trafik ve zor alışveriş nedeniyle bu adı aldı. Son yıllarda bu gün insanlar ve mağazalar tarafından sıcak karşılandı. Walmart gibi ünlü mağazalar yılın başlarında kapılarını müşterilere açıyor ve personel daha da yoğun çalışıyor. Bu mağazalar sabah 06: 00'dan 2000'li yıllara kadar Kara Cuma, ardından 04: 00-05: 00 saatleri arasında hizmet vermeye başlandı. 2011'den sonra bazı mağazalar Kara Cuma günü 24 saat açılma kararı aldı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Black FridayIndirim
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