İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlara devam ediliyor. Son olarak Bitlis ve İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:29
Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Takip Et:

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PK/KCK’ya üye olmak ve yardım etmek suçları kapsamında tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Bitlis ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda kalaşnikof tüfeği ile bu tüfeğe ait mermiler, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında ülke çapında operasyonların devam edeceği de bildirildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitlisIstanbulOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ'da bir araçta yapılan aramada çok sayıda silah bulundu
Tekirdağ'da bir araçta yapılan aramada çok sayıda silah bulundu
Sakarya'da bir hastanenin önünde silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
Sakarya'da bir hastanenin önünde silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de arkadaşlarıyla bağ evine giden Mehmet Turgut ölü olarak bulundu
Nevşehir'de arkadaşlarıyla bağ evine giden Mehmet Turgut ölü olarak bulundu
Sivas'ta şehir merkezine inen tilkileri polisler elleriyle besledi
Sivas'ta şehir merkezine inen tilkileri polisler elleriyle besledi

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Exxen Hükümsüz 3.bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ziraat katılım kar payı hesaplama 50 bin TL – 100 bin TL kar payı oranları ve yüzdeleri
Türk Telekom'dan kampanya şenliği 10GB Bedava İntenet
SSK, SGK prim hesaplama ve prim gün sayısı sorgulama
İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbo'yu vuran kimdi? İbo vurulma anı
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Güncel gümüş fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
7 Şubat 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bim'de indirimde ne var 7 Şubat 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.