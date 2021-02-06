Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PK/KCK’ya üye olmak ve yardım etmek suçları kapsamında tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Bitlis ve’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda kalaşnikof tüfeği ile bu tüfeğe ait mermiler, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında ülke çapında operasyonların devam edeceği de bildirildi.