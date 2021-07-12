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“Ben Ömer” belgeseli Çarşamba günü Atlas Sineması’nda ilk gösterimini yapacak

Ben Ömer belgeseli ilk gösterimi için hazırlanıyor. Şehit astsubay Ömer Halisdemir’in hayatının anlatılacağı belgesel Atlas Sineması’nda izleyici karşısına çıkacak. Ben Ömer belgesi 14 Temmuz Çarşamba günü gösterime giriyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:50
“Ben Ömer” belgeseli Çarşamba günü Atlas Sineması’nda ilk gösterimini yapacak
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15 Temmuz darbe girişiminde hainlere karşı duran ve simge haline gelen şehit astsubay Ömer Halisdemir’in hayatını anlatmak üzere Ben Ömer adlı belgesel çekimleri tamamlandı. 2.5 ay süren çekimlerin ardından 15 Temmuz 2021 tarihinden bir gün önce vizyona girmesi beklenen belgesel ilk gösterimini Atlas Sineması’nda gerçekleştirecek.

Yönetmen koltuğunda Mesut Gengeç’in yer aldığı Ben Ömer belgeselinin ilk gösterimi 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00’da yapılacak.

Çekimleri Niğde ve İstanbul’da gerçekleştirilen belgeselde şehit Ömer Halisdemir’in ailesi ve arkadaşlarının özel röportajları da yer alacak. 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek olan ilk gösterime TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş dünyasının önemli isimleri de katılacak.


Son Güncelleme: 12.07.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
ömer HalisdemirBen ömer
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