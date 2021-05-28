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Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında bir depoda cephanelik ele geçirildi: 1 gözaltı!

Batman ilinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve silah ticaretini önlemek amacıyla baskın düzenlenen bir depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:04
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında bir depoda cephanelik ele geçirildi: 1 gözaltı!
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Batman ilinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.  Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 27 Mayıs 2021 tarihinde Seyitler Mahallesi’nde yer alan bir depoya baskın gerçekleştirildi. Düzenlenen baskında yapılan aramada 2 Adet Ak-47 kalaşnikof, 26 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalem tabanca, 152 adet şarjör, 588 adet farklı ebatlarda fişek, 4 kutu havai fişek, 25 adet kibritbaşı eczası, 2 adet bomba başlatıcı nonel kapsül, çok sayıda fitil, 239 adet kurusıkı tabanca, 115 adet av tüfeği, çok sayıda emniyet pimi, icra yayı, mandal ele geçirildi. Olayla alakası bulunan 1 kişi hakkında 6136 SKM suçunu işlediğinden dolayı adli işlem yapılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanarak cezaevine gönderildi.

İşte operasyona ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
BatmanSilah KaçakçılığıKaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele
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