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Baba Vanga'nın 2021 yılı için söylemiş olduğu kehanetler

Geçmişte yaşanan birçok olayı tahmin eden Baba Vanga'nın bu seferki kehaneti gündeme bomba gibi düştü. Daha önceleri yapmış olduğu kehanetlerin gerçekleşmesi üzerine dikkate alınmaya başlayan Baba Vanga yine gündeme geldi.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:42
Baba Vanga'nın 2021 yılı için söylemiş olduğu kehanetler
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11 Eylül olayını tahmin eden “kahin” Baba Vanga’nın bir kehaneti daha gündeme boma gibi düştü. Bahsi geçen kehanete göre 2021 senesinde bir ejderha dünyaya hakim olacak. Çin kültüründe ejderhanın önemli bir yere sahip olmasından dolayı o ejderhanın Çin olduğu düşünülüyor.  

2021’ sayılı günler kala, 11 eylül aldırışı ve Prensen Diana’nın ölmesini öncesinden bilen kahin Baba Vanga’nın bir başka kehaneti daha gündeme geldi. Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak tanınan. 1996 tarihinde vefat eden ve ölümünden önce 11 Eylül saldırısıyla alakalı ilginç tahminleri bulunan Baba Vanga, bu seferde Çin ile ilgili kehaneti gündeme geldi.

Bba Vanga’nın kehanetlerie göre 2021 senesinde kansere çare bulunacağı, trenlerin uçacağını ve dünyaya “güçlü bir ejderhanın” hükmedeceğini belirtmiş. Çoğu kişi bu ejderhayı Çin olarak görüyor.

Daha öncelerinde pek çok kehanetiyle dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga bu seferde başka bir kehanetle ortaya çıktı. Baba Vanga bundan öncesinde de Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa’da salgın ve Rus nükleer denizaltısıyla ilgili yapmış olduğu Kehanetlerle tanınmıştı.

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Söylentilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki yıl suikast girişimine kurbanı gidecek ve Avrupa'da çok sayıda terör saldırısı olacak.

Baba Vanga, "Aşırılık dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilerine karşı kimyasal silah kullanacaklar" şeklinde kehaneti olduğu söyleniyor.

Baba Vanga, tüm bu tahminlerin yanı sıra petrol üretimindeki zorluklar nedeniyle “trenin güneş ışığını kullanarak uçacağını” iddia etti.

Baba Vanga, insanların 23. yüzyıla kadar uzaylılarla temas kuracağını ve bu tür temasların tüm insanlığı derinden etkileyeceğini iddia ediyor.

Adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de Makedonya'da doğdu. Dünya çapında binlerce insan Baba Vanga'nın doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanıyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Baba VangaKehanet
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