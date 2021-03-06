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Aydın Çine 'nin gururu Yeşilbaşak Olea Zeytinyağları

Aydın Çine'de üretilen Yeşilbaşak Olea Zeytinyağlarının katıldığı uluslararası yarışmada altın madalyaya layık görülmesi Aydın'lılarının göğsünü kabarttı.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:50
Aydın Çine 'nin gururu Yeşilbaşak Olea Zeytinyağları
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Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde en doğal en hakiki zeytinyağını halka ulaştıran  Yeşilbaşak Olea Zeytinyağı Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından altın madalya layık görüldü. Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen zeytinyağları iş adamları Mesut Dağdeviren ve Ali Rıza Candan tarafından üretiliyor. IOC-UZZK Türkiye 2021 Yılı Kalite Yarışması'na Yeşilbaşak Olea Zeytinyağları ile katılan  genç işadamları altın madalyayı almaya hak kazandı. Bu zeytinyağlarının Aydın'ın Çine ilçesinde yetiştirilip üretilmesi Aydın’lıların gurur kaynağı oldu. Sadece yurt içindekilere değil yurt dışına da ulaştırılan bu zeytinyağları halk tarafından tam not aldı. Aldıkları madalyayla çok mutlu olduklarını ve bunu sonuna kadar hak ettiklerini Çine'nin dünyanın en kaliteli zeytinyağlarını ürettiğini ifade eden Dağdeviren ve Candan dünyanın her yerine bu zeytinyağlarını ulaştırmak istiyoruz dedi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:50
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Anahtar Kelimeler:
AydınZeytinyağı
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