Aşık Mahzuni Şerif vefatının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı

Gerçek ismi Şerif Cırık olan Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939 yılında Kahramanmaraş Afşin (bugünkü ismi ile Tarlacık) Berçenek Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Döndü Cırık, babasının adı Zeynel Cırık’dır.

Afşin Alembey Köyü’ndeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesi’nde eğitim almaya başlayan Mahzuni Şerif, köylerine yapılan ilkokul ile medresede gördüğü eğitimi bırakarak bu okulda eğitim almaya başlamıştır.

Halk ozanı, 1959 yılında 3. Astsubay Hazırlama Okulu’nu, 1960 yılında da Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu’nu bitirmiştir. Bu okullardan mezun olduktan sonra Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt yaptıran Aşık Mahzuni, maddi imkanları el vermediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

3 kere evlendi ve bu evliliklerinden 8 tane çocuğu oldu

Saz çalmak ile deyiş söylemeyi küçüklüğünde amcası Aşık Fezali’den (Behlül Baba) öğrenip müziğe başlayan Aşık Mahzuni mahcupluğundan dolayı, tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba’dan “Mahzuni” mahlasını almıştır.

Daha 17 yaşında iken dayı kızı Emine’yle evlenen halk ozanının bu evliliğinden Züleyha isminde 1 tane kızı dünyaya gelmiştir. Dayı kızı Emine ile yaptığı evliliğini bitiren Aşık Mahzuni, Ankara’da yaşadığı zamanlar tanıştığı İtalyan asıllı Sovina (Suna) ile 2. evliliğini yapmış ve bu evliliğinden Ferhat, Şirin ve Emrah isimlerinde 3 çocuğu olmuştur. Eşi Suna ile boşanmasından sonra 3. evliliğini Gaziantep’te ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım’la yapmış ve bu evliliğinden de Derya, Ali Bülent, Şeyda ve Yetiş isimlerinde 4 çocuğu dünyaya gelmiştir.

İlk plağı 1964 yılında çıkan Aşık Mahzuni, bir dönem Gaziantep’te yaşadıktan sonra taşındığı Ankara’da Fikret Otyam, Feyzullah Çınar, Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kul Ahmet gibi isimler ile bir araya gelmiştir. Halk ozanı, bu şehirde Aşıklar Deneği’ni kurmuş ve ressam Fikret Otyam’la Gazeteciler Sendikası’ndan aldıkları destekler ile konserler vermiştir.

Aşık Mahzuni, "Dom Dom Kurşunu", "Yedin Beni", "Yuh Yuh", "Fadimem", "Gül Yüzlüm", "Ciğerparem", "Merdo", "Dostum Dostum", "Han Sarhoş Hancı Sarhoş", "Çeşmi Siyahım", "Yalan Dünya", "Ağlasam mı?", "Abur Cubur Adam", "Katil Amerika" ve "Ekmek Kölesi" gibi pek çok sevilen esere imzasını atmıştır.

“Balık denize nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle bakıyordum”

Halk ozanı, 1972 yılında aşık geleneğinin en önemli temsilcileri arasında yer alan Aşık Veysel Şatıroğlu’nu Sivas Sirialan Köyü’nde ziyarete gittiği zaman Aşık Veysel Şatıroğlu onu ayakta karşılamıştır.

12 Mart Muhtırası’ndan sonra sekiz sene süresince sahneye çıkma ve yurt dışına gitme yasağı alan Aşık Mahzuni, sanat ile türkülerinden uzak kalmamak adına bir dönem boyunca küçük bir dükkanda plak satışı yaptı. Aşık Mahzuni, plak satışı yaptığı bu dönemleri verdiği bir röportajında, "Türkü söyleyememek beni çok üzüyordu. Canlı bir balığı tutun ve kumun üzerine atın o balık o denize nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle bakıyordum." Sözleri ile değerlendirdi.

Hayatı boyunca 453 plak ve 58 kaset çıkardı, “Dolunaya Tül Düştü” kitabını yazdı

Duygu ve düşüncelerini sazı dışında “Milliyet”, “Meydan”, “Anadolu’nun Sesi” isimli gazeteleri ile “Pir Sultan”, “Hacı Bektaş”, “Kızıldeli”, “Ozanca” isimli dergilerde yazdığı yazılar ile ifade eden halk ozanı, kimi yazı ve türkülerinden dolayı birkaç kere hapse girdi ve 2 kere idamla yargılandı.

Halk ozanı, 1989 ile 1991 yıllarında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyadaki en büyük üç ozan arasında gösterildi. Halk şiirine gönülden bağlı olan ozan, hayatı boyunca 453 plak ile 58 kaset çıkarmıştır.

Aynı zamanda TRT’nin kendisi ile ilgili çektiği iki belgeseli olan Aşık Mahzuni, 2001 senesinin başında Almanya Köln’de kalp ve solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aşık Mahzuni, aynı sene Mayıs ayında hastaneden taburcu edildi ancak 1 sene sonra 17 Mayıs 2002 tarihinde 62 yaşında iken vefat etti.

Halk ozanı, vasiyeti üzerine Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ne yakın olan Çilehane isimli yere defnedildi.

“Bütün dünya tanımalıydı onu”

Sevilen şarkıcı Sezen Aksu, Aşık Mahzuni’nin vefatı sonrasında 2006 yılında çıkarılan “Mamudo Kurban” albümü için yazdığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"En az herkes kadar sevdim türkülerini, şiirlerini, hayatı bir çırpıda özetleyen sözlerini. Ama sanırım en çok adaletini sevdim, Doğu'ya, Batı'ya, kimseye yandaş olmadan, ayırmadan, yanımızda ve içimizden biri oluşunu. Doğruya ters düşene verdiği mücadeleyi, başkaldırıyı. Haksızlığa uğradığı bütün yaşadıklarına karşın yılmadan, kızmadan hatta kırılmadan, insanı ve ona ait tüm değerleri sevip, kollamasını. Mücadele ederken kükreyen sazının, aşkı ve sılayı anlatırken ki narinliğini. Artık fizik olarak aramızda değil ama ne hoş ki bu albüm bir yandan yaratıcının ölümsüzlüğünü sonsuza kadar hatırlatırken, bir yandan da zor zamanlarda tutunmak için çırpındığımız hayat ağacının en güçlü dallarından biri olarak ümidimizi taze tutacak. Bu yüzden bütün dünya tanımalıydı onu. Yeterince sahiplenip de hakkıyla takdim edemedik şimdiye dek. Aşık Mahzuni Şerif'e ve kültürel geçmişimize bir borç olan bu çalışmanın bu eksiği kapatmasını umuyorum."

Müzisyen Metin Turan, halk ozanının sanat anlayışı ile ilgili, "Aşık Mahzuni, Yunus Emre, Şah Hatayi, Pir Sultan, Kul Himmet, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Veysel silsilesindeki halk ozanı birikimimizi Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin, Cahit Külebi gibi çağdaş şiirimizin ustalarıyla bütünleştirmiş birisidir. Bu bakımdan da onun özümsenmesi, bütün bir Anadolu kültürünün anlaşılması gibidir." demişti.