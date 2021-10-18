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Antalya’da sokak ortasında vahşet! Damat kayınbiraderini bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü

Antalya’da aralarında husumet olduğu öğrenilen damat ve eniştesi arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen olayda damat eniştesine bıçakla saldırdı. Mahalle ortasında gerçekleşen olayda ortalık kan gölüne döndü.

18 Ekim 2021 Pazartesi 13:11
Antalya’da sokak ortasında vahşet! Damat kayınbiraderini bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü
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Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesinde saat 13:00 sularında Oktay K.ile damat Ramazan U.yolda karşılaştı. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kayınbirader ve enişte arasında bir anda tartışma çıktı.

Damat Ramazan U’nun kaldırımda karşısında gördüğü Oktay K’ya bıçakla saldırdı. Bir süre ikili arasında kovalamaca sürse de, saldırgan Oktay K’yı yakaladı ve defalarca bıçakladı. Sokak ortasında yaşanan olayda ortalık kan gölüne döndü. Olayı gören mahalle sakinleri bıçaklı saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı linç yemekten son anda kurtardı. Yaralanan Oktay K.hastaneye sevk edildi. Ramazan U.ise gözaltına alındı. 


Son Güncelleme: 18.10.2021 13:11
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Anahtar Kelimeler:
KepezAntalya
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