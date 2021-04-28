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Antalya’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir otomobil kontörlünü kaybederek karşı şeride geçti. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:24
Antalya’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1 kişi yaralandı
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde bugün Karşıyaka Mahallesinde büyük bir kaza meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü direksiyonun hakimiyetini kaybederek refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucu şerit kullanılamaz hale geldi. Direksiyonun hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aracın yoldan çekilmesiyle beraber şerit tekrar kullanıma açıldı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaKazaKarşıyaka Mahallesi
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