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Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?

Show TV ekranlarının yeni sezonun iddialı yapımlarından bir tanesi olan Alev Alev dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Pek çok kişi, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? sorusunu araştırmaktadır.

08 Ocak 2021 Cuma 01:16
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?
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SHOW TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Alev Alev dizisi merak edilmeye devam ediyor. Özellikle dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken son günlerde dizinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı.

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’ın olduğu Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ile araştırılmaya devam ederken dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılıyor.

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?

İstanbul merkezli olarak çekilen Alev Alev dizisi ilin çeşitli semt ve mahallelerinde çekilmektedir. Çekimleri genel olarak Büyükçekmece’de bulunan Alkent’te yapılan dizinin aynı zamanda çekimlerinin bir bölümü Şile’de yapılmaktadır. Pandemi nedeni ile çekimlerine Beykoz Ayakkabı Fabrikasında bulunan dizi setinde devam edilmektedir.

Ağlayankaya Plajında da çekimler yapılırken aynı zamanda karakterlerin evleri ve mekanların bir bölümü Fatih’te yapılmaktadır.

Yangın sahnesine özel hazırlık

Dizinin ilk bölümünde yer alan yangın sahnesi için özel bir hazırlık yapan Alev Alev dizi yapımcıları boşaltılmış bir kum fabrikasının içerisini sanıca dönüştürerek çekimlerine burada yapmıştır. Fabrikada kullanılan detaylar en ince ayrıntısına kadar belirlenerek özel bir çalışma ile hazırlanan set sonrasında çekilen yangın sahnesi için kostümlerin sayısız kopyası üretilmiştir. Yangın sahnesinin bazı bölümleri için 400 kişilik bir ekiple çalışan Alev Alev ekibi aynı zamanda yangın için uzman itfaiye ekipleri ve yanık ünitesi uzmanları ile birlikte çalışmıştır.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 01:16
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Show TvAlev AlevçekimlerNerede
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