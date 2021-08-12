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Afyonkarahisar’da polis memuru eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Afyonkarahisar’da polis memuru cinnet geçirdi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen polis memuru eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:14
Afyonkarahisar’da polis memuru eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti
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Afyonkarahisar’da polis memuru eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre eşiyle boşanma aşamasında olan polis memuru A.A, anne ve babasının yanına giden eşiyle konuşmak için Afyonkarahisar’a geldi.

Öfkeli olduğu görülen polis memurunun bisikletiyle ilerleyen kayınpederini kafasından vurduğu, ardından eşinin olduğu eve girip, kayınvalidesi ile eşini vurduğu öğrenildi. Eşi ve kayınvalide ile kayınbabasını öldüren polis memuru evden çıkıp bir süre ilerledikten sonra silahıyla kendisine ateş edip intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kadına müdahale etse de genç, kadın hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 12.08.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
Afyon KarahisarPolis Memuru
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