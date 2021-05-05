Adana'nın Yüreğir ve Kozan ilçelerinde sahte içki operasyonu: 330 litre sahte içki ele geçirildi!

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir ev ve araçta yapılan aramalar sonucunda 330 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde M.B.'nin evinde sahte içki bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde arama yapan ekipler, 0,5 litrelik 460 pet şişe içinde 230 litre sahte içki ele geçirdi. M.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Bir diğer operasyonda ise Adana ilinde temin edilen sahte içkilerinilçesine sevk edilerek satışının yapılacağına dair bilgiler alan ekipler, şüpheli aracı Adana-Kozan yolu Kılıçlı mevkiinde durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 19 adet koli içerisinde farklı boyutlarda olan pet şişe ve su bidonu içerisinde toplamda 100 litre sahte içki yakalandı. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen 330 litre sahte içkiye ekipler tarafından el konuldu.