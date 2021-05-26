Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği İngiliz takımıyla görüşmeleri başladı

Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayıran Ilıcalı’nın futboldaki hayali İngiltere Liginde olan bir takımı almaktı. Ilıcalı, İngiltere 1. Lig’in şampiyonu olan ve Championship’e yükselen Hull City isimli takımı almak için hazırlık yapıyor.
İlk görüşme olumlu
Acun Ilıcalı satın almayı istediği takım için görüşmeler yapmaya başladı. Yapılan ilk görüşmenin ise olumlu geçtiği söyleniyor. Acun Ilıcalı, kulüp sahibi Ehab Allam’la görüşmelerine devam ediyor.
İddiaları güçlendiren takip
Hull City
Takım, Doğu Yokshire’da 1904’te kurulmuş bir İngiliz futbol takımı. Geçtiğimiz sezon 1. Lig şampiyonu olan takım, ismini Championship’e yazdırmayı başardı. Kulübün bu zamana dek kaydettiği en büyük başarı ise 2014’te ulaştıkları FA Cup finali olmuştur.
Son Güncelleme: 26.05.2021 01:11