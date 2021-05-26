Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği İngiliz takımıyla görüşmeleri başladı

Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayıran Ilıcalı’nın futboldaki hayali İngiltere Liginde olan bir takımı almaktı. Ilıcalı, İngiltere 1. Lig’in şampiyonu olan ve Championship’e yükselen Hull City isimli takımı almak için hazırlık yapıyor.

İlk görüşme olumlu

Acun Ilıcalı satın almayı istediği takım için görüşmeler yapmaya başladı. Yapılan ilk görüşmenin ise olumlu geçtiği söyleniyor. Acun Ilıcalı, kulüp sahibi Ehab Allam’la görüşmelerine devam ediyor.

İddiaları güçlendiren takip

2010 yılından bu yana aslen Mısırlı İngiliz Allam ailesi tarafından yönetilen Hull City’nin CEO’luk görevini Ehab Allam üstleniyor. Allam’ın oğlunun Instagram hesabından Acun Ilıcalı’yı takibe alması iddiaları güçlendirdi.

Hull City

Takım, Doğu Yokshire’da 1904’te kurulmuş bir İngiliz futbol takımı. Geçtiğimiz sezon 1. Lig şampiyonu olan takım, ismini Championship’e yazdırmayı başardı. Kulübün bu zamana dek kaydettiği en büyük başarı ise 2014’te ulaştıkları FA Cup finali olmuştur.