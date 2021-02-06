7 Şubat Pazar 2021 günlük burç yorumları

7 Şubat 2021 tarihinde yıldızlar sizin ile ilgili neler söylüyor? Günlük burç yorumlarında 7 Şubat tarihine bakıldığında bazı burçlar mutluluğu tadacakken bazılarıysa çok temkinli olmak zorunda. 7 Şubat Pazar günün burç yorumlarına bakıldığında; İkizler burcunun ilgilenmesi gereken birtakım moral bozan konular olabilmekte. Başak burçları için ise aşk hayatlarında şaşırtıcı yenilikler gözlemlenecek.

7 Şubat Pazar gününde Ay ilerlemesinde gece 23.52’ye kadar Yay burcu rotasında ilerleyecek. Saat 23.52’nin ardından ise Oğlak burcu rotasına doğru geçiş yapacaktır. Pazar gününde Venüs ve Uranüs’ün karesel ilişkileri için bir dengesizlik söz konusu. Bu nedenden dolayı görüşülecek kişilerin güvenilirliğini sorgulamanız gerekmektedir. Sabah saatlerinde yaşanacak olan ikili ilişkiler canımızı sıkacak dereceye ulaşabilir. Alacağımız yenilikler karşısında yapmak istediğimiz bir şeyden vazgeçebilir ya da bunu yapmaktan alıkoyulabilirsiniz.

Burcu koç ve yükseleni koç olanlar için:

Pazar gününde Ay, saat 23.52 sularına kadar Yay burcunun yörüngesinde ilerleyecek. Saat 23.52’den sonrasındaysa Oğlak burcu yörüngesine dönecektir. Anneniz ile ilgili konuların üzerine düşmeniz gerekebilir. Sosyal çevreniz daha iyi hâle gelecektir.

Burcu boğa ya da yükseleni boğa olanlar için:

Pazar gününde Venüs ile Uranüs karesindeki değişkenlikler ilişkilerinizde dengesizliğe sebebiyet verebilir. Görüşeceğiniz kişilerin ne kadar güvenebilecek olduğuna dikkat etmeniz sizin için iyi olacak. İçine attığınız psikolojik yaralarınız iyileşme gösterebilir. Maddi konularda ise birtakım yeniliklere yönelebilirsiniz.

Burcu ikizler ya da yükseleni ikizler olanlar:

Erken saatlerde yaşanacak olan ikili ilişkiler içerisinde bir takım dengesizlikler can sıkıcı hale gelebilir. Ortaklaşa yaptığın paylaşımlarında ise günün öğleden sonrası için bir takım düzenlemeler yapman gerecek gibi duruyor. Eğitim hayatınızda alacağınız yeni kararlar olumlu etkiler doğuracaktır. Sosyal hayanızda ise birtakım şi

Yengeç burcu ve yükseleni yengeç olanlar:

Pazar günü başlatılabilecek yeni bir iş için uygun değilmiş gibi gözüküyor. Ay bakıldığında gün boyunca boşlukta ilerliyormuş gibi gözükmekte. Gece saatlerinde ise partnerinle olan ilişkilerinin bir anda öne çıkacağı gözükmekte. Korkularınızda bir hafifleme gözüküyor. Planlarınız için yara almış alanları tekrar düzenleyip ayağa kaldırabilirsiniz. Birazcık toplumdan soyutlanmak isteyebilirsiniz.

Burcu aslan ya da yükseleni aslan olanlar için:

Gün içinde yapman gereken işlere yoğunlaşacağın bu Pazar gününde sağlığına da dikkat etmek gerekebilir. Dizin ile ilgili birtakım sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Başak burcu ya da yükseleni başak olanlar için:

Pazar günleri ne diyeceğini dikkatli seçmen gerekmekte. Eğer birine duygularını açacaksan bugün tam olarak o gün değil. Yani aşk hayatın ile ilgili bir reddedilme durumu gözükmekte. Lakin bu Pazar gününde daha özgür bir hale bürünebilirsiniz, buna anlam katma ihtiyacı normal olacaktır. Karmaşık konular ise çözülmeye başlayacak.

Terazi burcu ya da yükseleni terazi olanlar:

Bütün gün evin ile ilgili birtakım düzenlemeler yapman gerekebilir. Bu nedenden ötürü normalde yapacağın bir şeyi yapmayı engelleyebilirsin. Sosyal davranışlarını birazcık daha mesafeli sergileyebilirsin. İkili ilişkilerinde ise güzel iyileşmeler gözüküyor.

Burcu Akrep veya yükseleni akrep olanlar

Pazar günü başlatılabilecek yeni bir iş için uygun değilmiş gibi gözüküyor. Ay bakıldığında gün boyunca boşlukta ilerliyormuş gibi gözükmekte. Gece saatlerinde ise partnerinle olan ilişkilerinin bir anda öne çıkacağı gözükmekte. Verimliliğinizi arttırmaya çalışabilirsiniz. İçsel kavganız ile ise biraz mesafeli olmakta fayda var. Evlilik veya partnerinizle olan ilişkinizi daha iyiye götürüp götürmemeniz konusunda karar ayrımına düşebilirsiniz.

Burcu yay olanlar ya da yükseleni yay olanlar

Yapmayı ertelediğin ve elinde kalmış bir iş bulunuyorsa bunun için en ideal günün bugün olacaktır. Sağlığın ile ilgili birtakım olayların üzerine düşmen gerecek.

Oğlak burcu olanlar veya yükseleni oğlak olanlar:

Arka plana attığın ve orada sıkışan birtakım konular için artık düzenlemeler yapmanın zamanı geldi. Sıhhat konusunda ise dikkatli davranman gerekmekte. Maddiyat açısından daha bir hâle geleceksin. Karar verirken ise geniş bir açıdan bakmanın zararı yok.

Balık burcu olanlar veya yükseleni Balık olanlar:

Evinle alakalı olarak birtakım harcamalar yapman gerekebilir lakin bugün için yapmasan daha iyi olur. Estetik olarak daha zevkin olduğu bir günü tercih etmende fayda var. Birazcık kabuğunuza çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.