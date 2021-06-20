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34 yıl önce PKK'nın katlettiği 30 sivil bugün anıldı

Mardin’de 34 sene önce PKK tarafından aralarında kadınlar ile çocukların da yer aldığı otuz sivil katledilmişti. 34 sene önce katledilen siviller bugün düzenlenen törenle anıldı.

20 Haziran 2021 Pazar 20:19
34 yıl önce PKK'nın katlettiği 30 sivil bugün anıldı
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Mardin Ömercik’e bağlı Pınarcık Mahallesi’nde, 34 sene önce PKK’nın katlettiği, içlerinde çocuklar ile kadınların da yer aldığı otuz sivil için bugün anma töreni yapıldı. Pınarcık Mahallesi’nde bulunan şehitlikte yapılan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunda ve sonrasında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Törene katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, konuşma yaparak, 34 sene önce Pınarcık bölgesinde büyük bir katliam yaşandığını hatırlatarak, “Gerçekten bu acının tarifi yok. PKK’nın amacı, memlekette fesat çıkartarak, birlik ve beraberliğimiz bozmaktır. Şükür ki 35-40 seneden bu yana beraberliğimiz git gide büyüyor. Bugün bayrağımız burada dalgalanabiliyorsa, Kur’an-ı’mız okunabiliyorsa, ezanlarımız 5 vakitte minarelerden seslenebiliyorsa memleketimizde birlik ile beraberliğimizi çok iyi sağlamışız demektir. Allah’ın izniyle bundan sonrasında da yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde söz konusu birliğimiz ve beraberliğimizi git gide güçlendirip ülkemizi daha müreffeh bir ülkeye dönüştürmektir” dedi.


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:19
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