Törene katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, konuşma yaparak, 34 sene önce Pınarcık bölgesinde büyük bir katliam yaşandığını hatırlatarak, “Gerçekten bu acının tarifi yok. PKK’nın amacı, memlekette fesat çıkartarak, birlik ve beraberliğimiz bozmaktır. Şükür ki 35-40 seneden bu yana beraberliğimiz git gide büyüyor. Bugün bayrağımız burada dalgalanabiliyorsa, Kur’an-ı’mız okunabiliyorsa, ezanlarımız 5 vakitte minarelerden seslenebiliyorsa memleketimizde birlik ile beraberliğimizi çok iyi sağlamışız demektir. Allah’ın izniyle bundan sonrasında da yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde söz konusu birliğimiz ve beraberliğimizi git gide güçlendirip ülkemizi daha müreffeh bir ülkeye dönüştürmektir” dedi.
34 yıl önce PKK'nın katlettiği 30 sivil bugün anıldı
Mardin’de 34 sene önce PKK tarafından aralarında kadınlar ile çocukların da yer aldığı otuz sivil katledilmişti. 34 sene önce katledilen siviller bugün düzenlenen törenle anıldı.
20 Haziran 2021 Pazar 20:19
Son Güncelleme: 20.06.2021 20:19