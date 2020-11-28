27 Kasım Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlangıç saatleri

Son Dakika Haberi: Bu Akşam Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?, Yasaklar Hangi Saatlerde Geçerli? Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor? İşte Hafta Sonu Sınırlama Saatleri

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar çok yakından takip edilmektedir. Geçtiğimiz günler içinde yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs için alınan yeni önlemleri açıkladı. Yeni tedbirlerin açıklanmasından sonra detaylar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle netleşti. Genelgeye göre, 20 yaşından küçükler ve 65 yaşın üstünde olan vatandaşlar belirlenen saatler aralığında sokağa serbestçe çıkabilecektir. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da cuma namazı sonrası yapmış olduğu açıklamada, koronavirüs önlemlerine dair, ‘’Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.’’ dedi.

28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmak ilk olarak geçen hafta yasaklandı. Belirli saatler aralığında dışarı çıkmak yasaktı. 65+ ve 20 yaşından küçükler için sürekli bir şekilde belirlenen saatler arasında yasak bulunmaktadır. Hafta sonu yine yeni kararlar alınacağı zamana kadar 10.00-20.00 saatleri hariç sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Üretim, imalat, tedarik zincirleri bu kısıtlamaya dahil değildir. 28 Kasım Cumartesi günü 20.00 ‘ den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’ a kadar ve yine aynı şekilde 29 Kasım Pazar günü 20.00 ‘ den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkmak yasaktır.

65 Yaş Ve Üstü Vatandaşlar Hangi Saatlerde Sokağa Çıkabilecek?

81 ilimizde; 65+ vatandaşlar gün içinde 10.00 ve 13.00 saatleri, ( iş yerleri ve illiyetlerini kanıtlayan SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar dışında), bu saatler haricinde ise belirlenen yaş gruplarındaki insanların sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

20 Yaş Altı Hangi Saatlerde Dışarı Çıkabilecek?

20 yaşından küçük vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve daha sonrasında doğanlar) ise 13.00-16.00 saatleri aralığında dışarı çıkabileceklerdir.

AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri yalnızca 10.00-20.00 saatleri aralığında hizmet verebilmektedirler.

Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme mekânları 10.00-20.00 saatleri aralığında yalnızca paket servisi ya da gel al hizmeti sunacak şekilde açabileceklerdir. Restoran, lokanta ya da intenet üzerinden olan yemek sipariş firmalarınca 20.00‘ den sonra yalnızca telefon ya da online sipariş alıp paket servisi yapabileceklerdir.

31.12.2020 tarihine kadar sinemaların; yeni karar alınacağı zamana kadar kıraathane, kahvehane, kır bahçesi, intenet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, çay bahçeleri ve lokaller ile halı sahaların faaliyetleri durduruldu. Daha önce zaten faaliyeti duran nargile salonları ile ilgili uygulanan karar aynen devam edecektir.

Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar

İlaç, tıbbi cihaz, maske ve dezenfektan üretimi, nakliye ve satış işlemleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, eczaneler,

Zorunlu kamu faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşları ve işletmeler (Havalimanları, sınır kapıları, limanlar, gümrükler, karayolları, yaşlı bakım evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetler konusunda çalışma yapan kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)

Elektrik, doğalgaz, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ve termik ile doğalgaz çevrim santralleri gibi),

Yurt içinde ve dışında taşımacılık (ihracat, ithalat, transit geçişler de dahil) ve lojistik işlerini yapan firmalar,

Oteller ile konaklama alanları

Sağlık hizmetlerinin seviyesini fazlalaştırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. etkinlikleri yürüten işletme ve firmalar,

Hayvanlar için; barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

Üretim ve imalat kuruluşları

Gazete, radyo ve tv kuruluşları, gazete dağıtıcıları ve basım matbaaları,

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezlerine yönelik her 50.000 nüfusa bir tane ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve var ise otoyol üstünde her 50 km için bir tane olmak üzere belirlenen miktarda benzin istasyonu ve lastik tamircisi (Madde kapsamınca açılacak akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri kura ile kararlaştırılacaktır),

Sebze ve meyve toptancı halleri,



İstisna Kapsamında Olan Kişiler

Belirtilen ‘’ Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda’’ yönetici, görevli ya da çalışan insanlar,

Kamu güvenliği ve düzeninin korunmasında görevli kişiler (Özel güvenlik görevlileri dahil),

Acil Çağrı Merkezleri, Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri, AFAD’ da ve afet kapsamında etkinlik yürütüp görev alanlar,

ÖSYM tarafınca yayınlanan ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyen kişiler (bu kişilerin yanında kardeş, eş gibi bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

Cenaze defini işlerinde görev sahibi olanlar (din görevlileri, belediye ve hastane görevlileri vb.) birinci dereceden yakınlarının cenaze törenlerine katılacaklar,

Doğalgaz, elektrik, su, telekomünikasyon vb. kesilmemesi gereken iletim ve altyapı sistemlerinin devam ettirilmesi ve arıza giderilmesinde görevli kişiler,

Ürün ve malzeme nakledilmesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama, ilgili etkinlikler kapsamında görev alanlar,

Yaşlı bakım evi, huzur evi, çocuk evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. sosyal bakım ve koruma merkezleri çalışanları,

İmalat ve üretim tesisi çalışanları,

Küçük-büyük baş hayvan otlatanlar, arıcılık yapanlar,

Servis hizmeti vermek için dışarıda olduklarını belgelendirmek şartıyla teknik servis görevlileri,

İş yerlerinin açık olmadığı saatlerde ve günlerde sürekli iş yerlerini bekleyen kişiler,

Belediyelere ait toplu taşıma, temizlik, su ve kanalizasyon, katı atık, ilaçlama, itfaiye, mezarlık hizmetlerini sağlamak amacıyla hafta sonu görev yapacak personel,

Zorunlu sağlık randevusu bulunanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışı dahil),

Yurt, pansiyon, şantiye vb. kalabalık yerlerde kalan insanların gereksinim hissedeceği temel ihtiyaçların karşılanmasında görev alacaklar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılması risk taşıyan kişiler (iş yeri doktoru vb.),

Veterinerler,

Otizm, down sendromu, ağır mental retardasyon gibi özel gereksinimi olanlar ve bu kişilerin vasi ya da veli, refakatçileri,

30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ve sokak hayvanlarını besleyecek kişiler,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, ilaçlanması, işlenmesi, hasat edilmesi, pazarlanması ve nakliye edilmesinde görev alan kişiler,

Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde evlere paket servisi yapan kişiler,

Mahkeme kararınca çocuklarıyla şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla),

Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarında sporcu, yönetici, diğer görevli kişiler,

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, tren vb.) görevli kişiler ile bu araçlarla seyahat edeceğini bilet vb. ibraz ederek belgeleyen kişiler,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarını (dolmuş, taksi) süren kişiler ve görev alanlar.

Erdoğan: Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla (Koronavirüs) tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine yönelik ‘’Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.’’ dedi.

Tüm illerde yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge 81 ilde valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cadde ve sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araç durakları vb. yerlerde sigara içmek yasaklanmıştır.

Solunum yoluyla hızlıca bulaşabilen (Covid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik, vatandaşların kalabalık olan cadde ve sokaklarda sigara içen kişilerin maskeleri çenelerinin altında kullanması sonucu oluşan risk karşısında İçişleri Bakanlığı müdahale etti.

Genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni bakımından yaydığı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve hastalığın yayılma hızını kontrol etme amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ile Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tedbirler alınarak uygulanmaya başlandı.

Dünyayı etkisi altında bırakan salgının yayılımında son günlerde tüm dünyada artış olduğunu belirten genelgede, bilhassa Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi artış meydana geldiği ve mücadele kapsamında yeni tedbirler alınarak uygulamaya başlandığı ifade edildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi sebebiyle maske, mesafe ve temizlik önem taşımaktadır. Bu tedbirler dışında hayatın her alanına dair uyulmak zorunda olunan kurallar ve önlemlerin belirlendiği genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kuralları gereği alınmak zorunda olan yeni ek tedbirler açıklandı.

Bu kapsamda, valiliklere daha önce yollanan genelgede meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu hatırlatılan genelgede şu bilgiler sıralandı:

Vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde sigara içtiği için bazı kişilerin maskelerini doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla hızlıca bulaşan Covid-19 salgının yayılmasını engellemek için maske kullanımında devamlılığın sağlanması önem taşımaktadır.

Bu nedenle 12 Kasım 2020’ den itibaren 81 ilde kalabalık yerlerde, duraklarda sigara içme yasağı getirilecek.

81 ilde 65 yaş ve üzerine yönelik sokağa çıkma yasağı

Daha önce yollanan genelgeyle 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmalarına dair şehir bazlı yapılacak analizlere göre il hıfzıssıhha kurallarına göre belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, alınacak tedbirlere yer verildi.

Valiler, Covid-19 salgınının illerdeki seyrini takip edecek, hasta ve temaslı kişi, ağır durumda olan hasta, entübe hasta, vefat sayıları ve 65 yaş ve üzerinde olan hastaların bu kategorilerdeki oranında olan artış sebebiyle 65 yaş ve üzeri kişilere 10.00-16.00 arasında sokağa çıkmalarına, bu saatlerin haricinde ise kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar verecek.

Gelişmeler göz önünde bulundurularak, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanırsa kısıtlama aynı şekilde kaldırılacaktır.