22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumları! Akşam saatlerindeki değişimlere dikkat!

Astrolojik yıldız falına inanların okumayı en sevdiği haber günlük burç yorumlarıdır.

Koç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Kariyerinizde beklediğiniz haberleri almakta sorunlar yaşayabilirsiniz. Önemli görüşlerinizi ertelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Arkadaşlarınızla geleceğe dönük planlarınız gecikebilir. Aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntılarda verdiğiniz ani tepkiler ilişkinizi bitirebilir dikkatli olmanızda fayda var.

Boğa burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Yeni bir arayış içinde oluşunuz karşılığını almanıza ve güzel iş bulmanıza yardımcı olabilir. Hayatınızı değiştirecek konularda önemli kararlar vermeniz gerekiyor. Uzun zamandır ailenize karşı ihmalkarsınız, ailenize biraz daha zaman ayırmanız gerekiyor.

İkizler burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İletişim halindeyken kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yerine getiremediğiniz konularda verdiğiniz sözler yakınlarınız üzebilir. Aileniz ile fikir birliği konusunda daha fazla çabalamanız gerekiyor. Bu dönemlerde gergin olabilirsiniz. Hobilerinize yönelmeniz sizi rahatlatabilir.

Yengeç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Güvendiğiniz kişilerden beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dostlarınıza karşı yaşadığınız bu olaylardan sonra dostlarınızla yolculuk yapmamanız gerekiyor.

Aslan burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Kariyerinizle ilgili değişikliğe gidebilirsiniz. Bu durumda imzalamaya karar verdiğiniz sözleşmelere tekrar bakmanızda fayda var. İlişkinizde ise her şey yolunda gözüküyor. Ilımlı tavırlarınıza devam ederseniz bu süreç böyle devam edecektir.

Başak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Terazi burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İşinizle ilgili titiz tavırlarınız patronlarınızın hoşuna gitse de bu durum sizi zorluyor. İşinizle özel hayatınızın ayrımını doğru yaptığınız sürece sorun çıkmayacak. Eğer bu ayrımı yapamazsanız çok eleştirileceksiniz. İş seyahatleri yapabileceğiniz bu süreçte yeni arkadaşlıklarla karşılaşabilirsiniz.

İş konularında hele de yeni sözleşmeler konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bu sıralar yakın arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir. Borç vermeden önce kendi maddi durumunuzu iyi ölçmeniz gerekiyor. İlişkiniz konusunda küçük sorunları büyütmezseniz uzun soluklu ilişkiniz devam edecektir.

Akrep burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İkili ilişkilerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın izi anlamadığınızı düşündüğünüz için gerilebilirsiniz. İletişim konusunun üzerine gitmemenizde fayda var. Özel hayatınızda partnerinizle konuşurken seçtiğiniz kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor.

Yay burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Para konularında çok fazla kazanmak isterken aza kanaat etmeniz gerekiyor. İş seyahatlerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İş için kullandığınız şeylerde sorun yaşayabilirsiniz. Sakin olmanızda fayda var.

Oğlak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Bu sıralar asıl konunuz finansal konular. Birikimlerinizi doğru yönetememek size zarar verecek. Birikimleriniz düzgün kullanabilmek için büyüklerinizden yardım almakta fayda var. Risk almaktan kaçınmanızda fayda var.

Kova burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Aile içi ilişkilerde ki tartışmaları büyütmemek için seçtiğiniz kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda partnerinizin maddi açıdan olumlu gelişmeler yaşaması sizi çok mutlu edecek.

Balık burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Aşk hayatınızda ki partnerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durumun büyük bir sorun olduğunu düşünmemeniz gerekiyor. Yeni bir iş ve sözleşmeler için pek doğru bir zaman değildir. Alım-satım konularında dikkatli olmanız gerekiyor zira çok kararsız bir döneme giriyorsunuz.