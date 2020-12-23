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22 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı!

22 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da düzenlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişlerinde bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Çekilişe katılanlar Kazanan numaraları araştırmaya başladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:18
22 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı!
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22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Süper Loto çekilişleri açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto kazanan numaraları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da düzenlendi. Çekilişin sonuçları millipiyangoonline adresi üzerinden erişime sunuldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günü olacak şekilde haftanın 3 günü 21.30'da sonuçlanmaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:18
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lotoçekiliş22 Aralık 2020
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