22 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı!

22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Süper Loto çekilişleri açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto kazanan numaraları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da düzenlendi. Çekilişin sonuçları millipiyangoonline adresi üzerinden erişime sunuldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günü olacak şekilde haftanın 3 günü 21.30'da sonuçlanmaktadır.