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2020 Black Cuma Efsane Cuma ve Süper cuma indirimleri ne zaman bitecek?

Tüm dünyada binlerce markada uygulanan Black Cuma indirimleri hız kesmeden devam ediyor. 27 Kasım'ın sona ermesiyle birlikte indirimlerin sonlanıp sonlanmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı markalar indirimlerini sonlandırırken bazıları ise Aralık ayına kadar devam edecekler...

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:16
2020 Black Cuma Efsane Cuma ve Süper cuma indirimleri ne zaman bitecek?
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Türkiye’de ve tüm dünyada binlerce markanın kapsamında büyük indirimlere imza attığı Black Cuma’in sona ereceği tarih belli oldu. Kimi markalar tarafından geçtiğimiz günlerde başlayan indirimler birkaç gün boyunca devam edecek. Kimi markaların indirimleri ise belirlenen tarihlerde sona erecek.


Pek çok e-ticaret sitesi tarafından dev indirimlerin yapıldığı Black Cuma kapsamında duyurular haftalar öncesinden yapılmıştı. ABD ve Avrupa’da Black Cuma olarak isimlendirilen indirim tufanı ülkemizde bazı markalar tarafından Efsane Cuma, bazıları tarafından Süper Cuma bazıları tarafından da Güldüren Cuma olarak isimlendiriliyor.

Black Cuma indirimleri ne zaman bitecek?

Black Cuma kapsamında markaların düzenledikleri indirimler kendileri tarafından belirlenen tarihlerde sonlandırılmaktadır. 2020 senesinde 27 Kasım tarihine denk gelen Black Cuma’de özellikle e-ticaret sitelerinde indirimler birkaç gün öncesinde başladı. Kimi markalar indirimlerini 28 Kasım’dan itibaren sonlandırırken kimileri ise Aralık ayına kadar indirimlere devam edeceklerini açıkladılar. Alışveriş yapılan markanın intenet sitesine girerek indirimlerini ne zaman bitireceğini öğrenebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 00:16
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Anahtar Kelimeler:
Black FridayEfsane CumaSüper CumaMüthiş CumaIndirim
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