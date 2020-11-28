2020 Black Cuma Efsane Cuma ve Süper cuma indirimleri ne zaman bitecek?

Türkiye’de ve tüm dünyada binlerce markanın kapsamında büyük indirimlere imza attığı Black Cuma’in sona ereceği tarih belli oldu. Kimi markalar tarafından geçtiğimiz günlerde başlayan indirimler birkaç gün boyunca devam edecek. Kimi markaların indirimleri ise belirlenen tarihlerde sona erecek.

Black Cuma indirimleri ne zaman bitecek?

Pek çok e-ticaret sitesi tarafından dev indirimlerin yapıldığı Black Cuma kapsamında duyurular haftalar öncesinden yapılmıştı. ABD ve Avrupa’da Black Cuma olarak isimlendirilen indirim tufanı ülkemizde bazı markalar tarafından, bazıları tarafındanbazıları tarafından da Güldüren Cuma olarak isimlendiriliyor.

Black Cuma kapsamında markaların düzenledikleri indirimler kendileri tarafından belirlenen tarihlerde sonlandırılmaktadır. 2020 senesinde 27 Kasım tarihine denk gelen Black Cuma’de özellikle e-ticaret sitelerinde indirimler birkaç gün öncesinde başladı. Kimi markalar indirimlerini 28 Kasım’dan itibaren sonlandırırken kimileri ise Aralık ayına kadar indirimlere devam edeceklerini açıkladılar. Alışveriş yapılan markanın intenet sitesine girerek indirimlerini ne zaman bitireceğini öğrenebilirsiniz.