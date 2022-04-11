Kripto Para borsası kullanımının günden güne daha da artması ile insanlar kolay yoldan kripto para kazanmanın yollarını arıyor. Peki; Rise Online World oyunu nasıl indirilir, nasıl oynanır?

Sebahattin Akay ve Mehmet Kurtoğlu tarafından 2017 yılında kurulan yerli oyun şirketi Roko Game'in 25 kişiden oluşan ekip tarafından 5 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından geliştirmesini tamamladığı Rise Online World oyunu ile oyuncularına kolay yoldan kripto para kazanma imkanı sunuyor.

Rise Online World

MMORPG türünde olan oyunda Protean ve Lunaskar olmak üzere iki ırk ve dört farklı sınıf mevcut. Oyuncuların dilediği ırk ve sınıf ile oyuna başlayıp zaman içerisinde kendisini geliştirebileceği Rise Online World oyununda kullanıcılar, zamanla karakterini güçlendirerek kripto para kazanabilecek.

Rise Online World Ne Zaman Çıkacak?

5 yıllık geliştirme sürecinin ardından tamamlanan oyunun ne zaman çıkacağı, oyun severler tarafından araştırılıyor. 15 Nisan'da çıkış yapacak olacak oyunun nasıl oynanılabileceği ise merak konusu. Peki; oyunculara kolayca kripto para kazanma imkanı veren Rise Online World oyunu nasıl indirilir?

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Rise Online World Nasıl İndirilir?

Oyuncularına kripto para kazanma imkanı sunan Rise Online World oyunun nasıl indirileceğini araştırıyor. Oyunun resmi web sitesinde indirme paneli bulunsa da oyun için henüz sunucu açılmaması sebebiyle oynanılabilir durumda değil. 15 Nisan günü açılacak olan resmi sunucudan sonra oyun severler, oyunu oynayabilecek. Peki; oyunun sistem gereksinimleri neler?

Rise Online World Sistem Gereksinimleri

Oyunu indirmek isteyen vatandaşların sistem gereksinimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Oyunun resmi internet sitesinde yer alan sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-5500U 2.40GHz / AMD FX-8800P 2.1GHz (2 Cores, 4 Threads)

Bellek: 8 GB

Gpu: NVIDIA GeForce 840M 1.03GHz / AMD Radeon 530 1.03GHz

DirectX: Sürüm 11/12

Depolama: 20 GB Kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.90GHz / AMD FX-9590 4.7GHz

Bellek: 16 GB

Gpu: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11/12

Depolama: 30 GB Kullanılabilir alan (SSD)

Rise Online World Kripto Para Kazanma

Rise Online World oyunu ile oyuncular, karakterlerini geliştirerek ve oyunu oynayarak Roco Token isimli kripto parayı kazanabiliyor. Kazanılan paralar NFT Marketplace üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabiliyor.