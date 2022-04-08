Gündelik nakit ihtiyaçlarını zaman kaybetmeden çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlara, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası’ndan müjdeli haber geldi. İşte özel bankaların anında ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Banka şubelerinde beklemeden, başvuru evraklarını toparlamak ile uğraşmadan anında nakde ulaşmak isteyen vatandaşlara İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank’tan olumlu yanıt geldi. Ülkenin önde gelen 3 özel bankası, mobil banka ve internet bankacılığı aracılığı ile başvurulara açtıkları anında ihtiyaç kredisi kampanyalarının detaylarını paylaştı.

Yapı Kredi Bankası Anında Kredi Hizmeti 2022

Ödeme ertelemeli ve yüksek tutarlı kredi hizmetleri ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, nakde olan ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar için anında kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası’nın “anında ihtiyaç kredisi” başlığı altında sunduğu nakit hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, ortalama faiz oranı ise 3,14 olarak belirlendi. Banka, ilgili nakit hizmetinden 15 bin TL tutarında destek almak isteyen tüketicilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 768,01 TL olarak hesapladı.

Akbank Anında Kredi Hizmeti 2022

Emekli kampanyaları sayesinde bankacılık sektöründe parlayan bir isim olan Akbank, yeni dönemde tatil, eğitim, alışveriş ya da diğer gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara anında kredi kampanyası sayesinde banka şubelerinde sıra beklemeden hizmet sunacağını açıkladı.

Akbank’ın “anında ihtiyaç kredisi” başlığı altında başvurulara açtığı ve mobil uygulama ya da internet bankacılığı aracılığı ile erişime açık olan nakit hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, ortalama faiz oranı ise yüzde 1,93 olarak belirlendi. Banka ilgili nakit hizmetinden 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen tüketicilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 621,10 TL olarak hesapladı.

Türkiye İş Bankası Anında Kredi Hizmeti 2022

Türkiye İş Bankası da yeni dönemde tüketicilere, mobil uygulama ya da internet bankacılığı kanalı aracılığı ile anında erişim sağlayabilecekleri nakit hizmeti sunacağını açıklayan bankalardan biri oldu.

İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan anında ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin üst limitinin ve aylık faiz oranının müşteriye göre belirleneceği bilgisini kaydetti.