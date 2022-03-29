Galericiler için yapılan KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Otomobil alım satım işlemlerinde ki KDV oranı %1 iken şimdilerde ise %18'e yükseltildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise araba piyasası ne durumda olacak? Araba piyasası yükselecek mi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

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Galericiler için yapılan KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Otomobil alım satım işlemlerinde ki KDV oranı %1 iken şimdilerde ise %18'e yükseltildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise araba piyasası ne durumda olacak? Araba piyasası yükselecek mi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

29 Mart tarihli Resmi Gazete'de bugün KDV'ler ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı açıklandı. Gelen bu kararlar ile birlikte 2. el piyasasında ki otomatil alım satış işlemleri nasıl etkilenecek bilinmiyor. KDV %1'den %18'e yükseltildi. Bu gelen karar ile birlikte 2.el piyassaında otomobil alım satış işlemlerini olumsuz olarak etkileneceği ekonomi yazarları tarafından söyleniyor.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV düzenlenmesi yayınlandı. 1 Nisan 2022 tarihi ile birlikte otomobil alım satım işlemlerinde KDV %1'den %18'e yükseltildi. Oto galericiler için bu maliyetlerin yükseleceği anlamına gelirken 2.el piyasasında ise gelen bu kararlar ile birlikte neler olacağı merak ediliyor.

KDV Artışı Otomobil Fiyatlarını Arttıracak mı?

Türkiye'de otomobil alım satımı gerçekleştiren galericiler, 2.el otomobil satışları üzerinden elde ettikleri gelirlerde ki kar oranının %1'ini vergi olarak ödemeleri gerekiyordu. Şimdilerde ie 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte kar oranının %18'i vergi olarak ödenmesi gerekecek. 1 Nisan 2022 tarihi ile birlikte Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile galericilerin elde ettiği kar oranında %18'lik dilim vergi olarak ödeyecek.

Oto galericiler kar marjlarını sabit bir şekilde tutmak için satacakları 2.el otomobil işlerinde fiyatları arttırması bekleniyor. 2. el piyasası son dönemlerde oldukça yükselirken 1 Nisan itibari ile araç fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Bunun doğal bir sonucu olarak da ikinci el araç satın almak isteyen tüketicinin cebinden daha fazla para çıkacak.

Gelen bu %18'lik vergi dilimi ile birlikte kayıtdışı alım satım işlemleri de yaygınlaşacağa benziyor.