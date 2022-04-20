Geçtiğimiz aylarda listelere giriş yapan 2022 Seat Leon, geçen birkaç ay içinde 40 bin TL’ye varan farkla satışa sunulmaya başladı! Araç almak isteyenler şaşkın!

Türkiye’de de bir hayli sevilen ve tercih edilen otomobil markalarından biri olan Seat, geçtiğimiz şubat ayı itibariyle 2022 Seat Leon model yılı ile satışa sunulmaya başladı. Üç farklı versiyon ile gelen model için belirlenen fiyatlar ise geçen 2 aylık süre içinde ciddi bir farkla listelerde yerini almaya devam ediyor. Bir önceki model yılı ile arasındaki fark ise bir hayli dikkat çekti. Sıfır otomobil alırken iki kere düşünmeniz gerekebilir.

100 Bin TL’nin Üzerinde Fiyat Farkı Görüldü!

2022 Seat Leon modellerinin satışa sunulmasının ardından Nisan 2022 itibariyle rekor fiyat artıları görüldü. Satışa sunulmaya başladığı Şubat ayından bugüne kadar 40 bin TL kadar bir zam görülen Seat Leon 2022 fiyatları, bir önceki model yılına göre ise 100.000 TL farkla satışa sunuluyor. 100 bin TL’nin üzerinde fiyat farkının görüldüğü model için listelerde başlangıç fiyatı ise 459.000 TL olarak görülürken, 2022 yılı için bu fiyat 539.000 TL’ye kadar çıkmış durumda. Ayrıca Seat Leon fiyatının ilk defa 600 bin TL barajını da geçtiği yine 2022 yılında görüldü

Seat Leon Modellerinin Tüm Versiyonları Zamlandı!

Otomobil fiyatlarında görülen artışlar cep yakmaya devam ediyor. Yeni yılın ikinci ayından itibaren satışa sunulan Seat Leon 2022 ailesinin tüm versiyonlarında ani bir yükselişle 40 bin liralık bir zam yapıldığı görüldü. Tüm versiyonlarında net olarak görülen bu zammın ardından araç almak isteyenler ise hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kaldı.

Seat Leon 2022 Fiyat Listesi

Nisan 2022 itibariyle Seat Leon fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. 600 bin lira barajını da aşarak, otomobil sahibi olmak isteyenler için yüksek fiyatları nedeniyle ulaşılmaz hale geldi. 2022 Seat Leon fiyat listesi ise Nisan ayı itibariyle şöyle güncellendi: