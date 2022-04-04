Kamil Koç ve Metro Turizm otobüs fiyatları kaç TL? Konuya ilişkin detaylı açıklamalar haberimizin devamında…

Benzin fiyatlarına gelen indirim sonrası vatandaşlar “Otobüs Fiyatlarına İndirim Gelecek Mi?” sorusunun cevabını araştırıyordu. Akaryakıt fiyatlarının artması ile şehirlerarası otobüs bileti fiyatları neredeyse her şehir için iki katına çıkmıştı. Ancak; son günlerde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen indirimler ve sosyal medyada gündeme gelen iddialar otobüs bileti fiyatlarına indirim mi geliyor sorusunu da peşinde getirdi. Kamil Koç ve Metro Turizm otobüs fiyatları kaç TL? Konuya ilişkin detaylı açıklamalar haberimizin devamında…

Otobüs Bileti Fiyatları Düşecek Mi?

Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz aylarda üst üste gelen zamlardan sonra neredeyse her şehirlerarası yolculuk için bilet fiyatları iki katına çıkmıştı. Ancak; geçtiğimiz hafta boyunca akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşler ve gelen indirimler sonrasında otobüs bilet fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu olmuştu. Sosyal medyada güvenilir kaynak olarak adlandırılan hesapların yaptığı paylaşımlar bu sorulara cevap niteliğindeydi. Yüksek takipçiye sahip olan ve yolculuklarını paylaşan birkaç hesabın, ucuz otobüs bileti fiyatlarını paylaşmaları iddiaları güçlendirdi. Ancak; paylaşımlar henüz birer iddia ve herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Peki; Kamil Koç ve Metro Turizm güncel otobüs fiyatları kaç TL?

Nisan 2022 Güncel Otobüs Bileti Fiyatları

Nisan 2022 tarihinde otobüs bileti alacak olan kişiler ucuz bilet bulabilmek için bilet fiyatı araştırmalarını yapıyor. Ülkemizde en çok şehirlerarası otobüs bileti alınan Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya için otobüs bileti fiyatları kaç TL? İşte; dört büyük şehir için Nisan 2022, Kamil Koç ve Metro Turizm otobüs bileti fiyatları;

Ankara-İstanbul Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 299.00 ₺

- Metro Turizm: 220.00 ₺

Ankara-İzmir Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 249.00 ₺

- Metro Turizm: 200.00 ₺

İstanbul-İzmir Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 319.00 ₺

- Metro Turizm: 275.00 ₺

İstanbul-Antalya Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 340.00 ₺

- Metro Turizm: 320.00 ₺

Ankara-Antalya Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 279.00 ₺

- Metro Turizm: 250.00 ₺

İzmir-Antalya Bilet Fiyatları

- Kamil Koç: 210.00 ₺