Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sınav sonuçları nereden sorgulanıyor? Binlerce adayın katıldığı sınavda sonuçlar merak ediliyor. 2022 TUS Sorgulama Ekranı..

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sınav sonuçları nereden sorgulanıyor? Binlerce adayın katıldığı sınavda sonuçlar merak ediliyor. 2022 TUS Sorgulama Ekranı..

ÖSYM tarafından yapılan sınava, binlerce katılım gerçekleşmişti. Sınavın bitmesiyle birlikte soru ve cevap anahtar kağıtları ÖSYM tarafından yayınlanarak sonuçlar için bekleyişe geçilmişti. Bugün itibariyle açıklanan sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından bugün açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları internet sitesi üzerinden yapılmakta.

2022 TUS Sonuçları Bugün İtibariyle Açıklandı!

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarını resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İnternet sayfası üzerinde paylaşılan sonuçlara göre adayların hangi puanları aldığı görüntülenebiliyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı binlerce öğrencinin katılımlarıyla gerçekleşti. Adaylar ÖSYM resmi sayfasına girerek T.C. kimlik numaraları ve kullanıcı şifreleriyle birlikte sonuçlarını öğrenebilmektedir. 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonuçları tamamen bilgisayar ortamında yapılarak adaylara sunulmuştur. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavda adayların iki testin her birindeki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilmiş olunacak. Sınavdaki ham puanlar, her test için ayrı olacak şekilde ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüşümü sağlanarak sonuçlar hazırlanacaktır.

Binlerce adayın beklediği sınav sonuçları sonunda açıklanarak büyük bir merak giderildi. ÖSYM tarafından yayınlanan sonuçlara resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilir ve T.C. kimlik, şifrenizi girerek kendi yaptığınız sınav sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. 31 Mart 2022 tarihinde açıklanan sınavlar herkes tarafından merak ediliyor. Sınav sonrasında ÖSYM tarafından veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirmenin dışında bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması ile birlikte puanlama yapılacaktır.