Ramazan'ın gelmesi ile birlikte oruç tutma heyecanı herkesi sarmış durumda. Bereketin, bolluğun, anlayışın ve sabrın bol bol bulunduğu Nisan ayında orucu bozacak durumların hangisi olduğu çok merak ediliyor.

Ramazan'ın gelmesi ile birlikte oruç tutma heyecanı herkesi sarmış durumda. Bereketin, bolluğun, anlayışın ve sabrın bol bol bulunduğu Nisan ayında orucu bozacak durumların hangisi olduğu çok merak ediliyor. Peki orucumuz hangi durumlarda bozulur? Oruç tutarken yemek hayal etmek orucu bozar mı? İşte orucun bozulmasına neden olan şeyler...

Nisan ayının gelmesi ile birlikte 11 ayın sultanı Ramazan'da geldi. Her sene pek çok kişinin oruç tuttuğu ve kalabalık, güzel sofraların olduğu Ramazan yine geldi. Ramazan'ın gelmesi ile birlikte en çok merak edilen şeylerden birisi de orucu bozan şeyler oldu. Orucu bozan durumların neler olduğunu merak edenler aynı zamanda oruç tutarken yemek hayal etmenin günah olup olmadığını da merak etti. Peki oruç tutarken yemek hayal etmek orucu zedeler mi? İşte o çok sorulan sorunun cevabı...

Orucu Neler Bozar?

Orucu bozan pek çok şey vardır. En büyüğü ve bilindiği ise oruçken dayanamayıp yemek yemek, su içmek yani vücuda dışarıdan giren herhangi bir şeydir. Vücuda herhangi bir şey girmesi orucun zedelenmesine neden olmaktadır. Zedelenen orucun kazası tutulmalı ve bu şekilde telafi edilmelidir. Peki oruçken yemek yemeden sadece hayal ederek oruç bozulur mu?

Oruç tutarken orucun zedelenmesine neden olan bazı durumlar bulunur. Bu durumlarda vücuttan kan çıkması, yemek yemek, avuç içinden fazla kusmak, su içmek gibi durumlar orucu zedeleyen unsurlar arasında bulunmaktadır. Yemek yemediğimiz halde sadece hayal etmenin de orucu bozup bozmadığı merak edilmektedir. Orucu bozan durumlar arasında hayal etmek bulunmaz. Vücuda dışarıdan herhangi bir şey girmediği sürece oruç hayal ederek zedelenmemektedir. Bozulan orucun kazası yapılmalıdır. Bunun dışında bayılmak vb. orucu bozmaz.