Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara, yeni gün ile birlikte müjdeli haber geldi. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin kişilik personel istihdamı yapacağını duyurdu. İşte kamu ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…
Yeni yıla girilmesi ile birlikte arka arkaya yayınlanan kamu ilanları hız kesmeden duyurulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yeni gün ile birlikte alım ilanını yayınlayan kurumlardan biri de Orman Genel Müdürlüğü oldu. Kurum, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 5 bin kişinin alınacağını ilan etti.
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Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Orman Genel Müdürlüğü, yeni gün ile birlikte ilana çıktı. Kurumun kendi internet sitesinde de yayınlamış olduğu alım ilanına göre çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 5 bin kişinin müdürlük kadrosuna dahil edileceği bilgisi kaydedildi. Yayınlanan ilana göre boş kadrolar ve ilgili kadrolara dahil edilecek kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
- Diğer Orman İşçisi: 3 bin 937 kişi
- İtfaiyeci: 500 kişi
- Aşçı: 280 kişi
- Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar: 183 kişi
- İşletme Elektronik Bakımcısı: 100 kişi
Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için başvuru şartları belli oldu. Buna göre ilgili boş kadrolardan birinde görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde açıklandı:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından men edilmemiş olmak
- Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak
- Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak
- Başvuru yapılacak olan pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak
- Kadronun ilan edildiği il ya da ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
- Askerlik ile ilişiği bulunmamak
- Emekli ya yaşlılık aylığı almıyor olmak
Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan kamu personeli alım ilanına, 11- 15 Nisan tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.