Geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş olan Orman Genel Müdürlüğü personel alımı haberi, bugün resmen yürürlüğe girdi. Müdürlük orman mühendisliği kadrosuna alım yapacağını ve söz konusu kadroda istihdam edilmek isteyen adayların başvurularının kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenleri sevindiren haberi veren Orman Genel Müdürlüğü, kuruma orman mühendisliği kadrolarında istihdam etmek üzere yeni personellerin dahil edileceğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü 2022 Personel Alımı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Orman Genel Müdürlüğü, yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü kadrosunda oluşmuş olan eksiklikleri belirleyerek ilana çıktı. Genel müdürlü, personel eksiğinin orman mühendisi kadrosunda olduğunu duyurarak, yeni dönemde ilgili kadroya 283 yeni personelin dahil edileceğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Yeni dönemde devlet garantisi ile Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar için personel alımı ilanı başvuru şartları yayınlandı. Buna göre müdürlük kadrosunda orman mühendisi olarak görevlendirilmek isteyen adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin B fırkasında yer alan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

Üniversitelerin orman mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

İlgili pozisyon için belirlenmiş olan KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

İlgili pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Mesleğin devamlı yapılmasına engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamak ve bu durumu ilgili belgeler aracılığı ile ispat edebiliyor olmak

Orman Genel Müdürlüğü 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan Orman Mühendisi alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların başvuruları, 4- 12 Nisan tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar başvurularını, e- devlet Kariyer Kapısı hizmeti ile iletileceklerdir. Şahsen, posta yolu ile ya da e- mail göndererek yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, değerlendirmeye alınmayacaktır.