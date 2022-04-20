Araç fiyatlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek artması, kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların bütün planlarının alt üst olmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Opel hem uygun fiyatlı hem de cazip kredi teklifli araç kampanyalarını açıkladı. İşte 2022 Opel araç kampanyalarına ilişkin ayrıntılar…

Geride bıraktığımız senenin son ayında 18 TL seviyesini gören dolar kuru, 20 TL seviyesini gören euro kuru ve 1000 TL seviyesini gören gram altın, gündelik hayatta satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin bütçeleri aşan oranlarda zamlanmasına sebep olmuştu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv sektörü hem ikinci el araçları hem de sıfır kilometre araçları fahiş fiyatlardan satışa sunmuştu.

Yeni döneme girilmesi ile birlikte mevcut ekonomik sorunlara bir de sebep olarak pandeminin gösterildiği çip krizinin yaşanması, araç fiyatlarını daha da tırmandırdı. Otomotiv sektöründe hem sektörel bazda hem de ekonomik alanda gözlenen tüm bu problemlerden sonra araç satın alabilecek yeterli bütçesi kalmayan vatandaşlar, planlarını bir başka bahara ertelemek zorunda kaldılar. Tam da bu noktada devreye giren Opel, birçok aracında kullanılabilecek olan yeni kredi kampanyalarını kamuoyu ile paylaştı.

Opel’den Kampanya Haberleri

Almanya’nın otomotiv devlerinden biri olarak gösterilen Opel, yeni dönemde kendi aracını sahibi olmak isteyen ancak bu isteğin gerçekleşmesi için yeterli birikime sahip olmayan vatandaşlar için birbirinden cazip teklifleri içeren kampanyalar geliştirdiğini duyurdu. Opel’in resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan kampanya haberlerine göre kampanyalara dahil edilen araç modelleri şu şekilde duyuruldu:

Corsa

Crossland

Mokka

Insignia

Combo Life

Combo Cargo

Zafira Life

Yeni Vivaro City Van

Yeni Vivaro Cargo

Opel’den Sıfır Faizli Araç Kredisi Kampanyası

Opel’in resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan araç kampanyası haberine göre sıfır faiz ve 12 ay vade karşılığında kullanılabilecek araç kredilerinin yalnızca Corsa için geçerli olmadığı, geri kalan tüm modellerde ilgili fırsatlardan yararlanılabileceği bilgisi kaydedildi.

Opel Kredilerinden Nasıl Yararlanılır?

Opel kredilerinden yararlanmak için firmanın resmi internet sitesi aracılığı ile online kredi başvurusu yapılabilmektedir.