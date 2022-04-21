Kısa süre önce İngiltere ve Japonya'da görülen yeni varyantın etkilerinin İngiltere'de baskın hale gelmesi bekleniyor. İngiltere'de görünen yeni varyantın belirtileri ne? Omicron XE bulaşıcı mı?

Kısa süre önce İngiltere ve Japonya'da görülen yeni varyantın etkilerinin İngiltere'de baskın hale gelmesi bekleniyor. İngiltere'de görünen yeni varyantın belirtileri ne? Omicron XE bulaşıcı mı? Yeni çıkan varyant kontrol altına alınabilecek mi? Ayrıntılar gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

Omicron XE Varyantı Nedir?

Koronavirüs etkilerinin dünyada ve ülkemizde etkilerinin azalması beklenirken İngiltere'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan haberlere göre İngiltere ve Japonya'da Omicron'un bir alt varyantı ortaya çıktı. İngiltere'de etkisi hızla artış gösteren bu XE varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamalara göre İngiltere'de şuanda 100.000 kişiden fazla Omicron XE vakası görüldü. İlerleyen günlerde vakaların daha da artması beklenirken varyantın ne gibi etkilerinin olduğunu vatandaşlar merak etmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak ayının sonunda açıklanan bilgilere göre Omicron XE varyantı ilk olarak İngiltere'de görüldü. İngiliz uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre varyantın bir genetik rekombinasyon sonucu oluşan rekombinant bir tür olduğu belirtildi. İlk olarak İngiltere'de görülen Omicron XE varyantı yakın zamanda Japonya'da da görülmeye başlandı.

XE Varyantının Belirtileri Ne?

Uzmanlar yeni XE varyantının önceki varyantlarla aynı şekilde soğuk algınlığı belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Ateş, öksürük, tat ve koku kaybı gibi rahatsızlıkların bu varyantta da görüldüğü uzmanlar tarafından belirtiliyor. İngiliz Express gazetesinde yapılan haberlere göre yeni XE varyantı kendisini boğaz ağrısı belirtisiyle ele veriyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre yeni varyantın henüz ölümcül bir hastalığa neden olmadığı belirtildi.

İngiliz uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre yeni XE varyantının ölümcül olmadığı belirtilirken yapılan aşıların bu varyanta karşıda etkili olacağı açıklandı. Uzmanlar yeni varyantların çıkabilmesini doğal olarak karşılamakta. Yapılan açıklamayla birlikte birçok kişi rahat bir nefes aldı. Uzmanlar yeni varyant hakkında daha detaylı çalışmalar yapmaya devam etmekte.