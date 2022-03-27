Birçok bankanın basılı HGS etiketleri tükenirken Halkbank’tan araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Halkbank, HGS etiketlerini şubelerinden ücretsiz dağıtmaya başladı.

OGS kartlarının iptal kararı sonrasında araç sahiplerini ekstra bir telaş almaya başladı. Bir yandan mevcut OGS’lerini iptal eden araç sahipleri, diğer yandan geçişlerde cezaya düşmemek için yana yakıla HGS aramaya başladı.

Birçok bankanın basılı HGS etiketleri tükenirken Halkbank’tan araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Halkbank, HGS etiketlerini şubelerinden ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bilindiği gibi kısa bir süre önce otoyol ve köprü gişelerinden geçiş imkanı veren Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) iptal olacağı duyurulmuştu. Köprü ve otoyol geçişlerinde artık HGS kullanılacak. Daha önce gişelerde hem HGS, hem de OGS geçiş bölümleri bulunurken OGS için ayrılan kısımlar da HGS için uygun hale getirilecek.

Halkbank Başvuran Herkese Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

OGS uygulamasının rafa kaldırılmasının ardından araç sahipleri HGS telaşına düştü. PTT ve banka şubelerine akın eden binlerce araç sahibi, bu kurumlardan verilen HGS etiket ve kartlarını tüketti. Halkbank, bu duruma kayıtsız kalmayarak HGS etiketlerini şubelerinden ücretsiz dağıtacağını duyurdu. HGS etiketi almak isteyen vatandaşlar, Halkbank şubelerine ruhsat ve kimlikleriyle giderek başvuruda bulunabiliyor.

Bankadan bankaya değişmek kaydı ile HGS etiketleri genelde 30 TL ile 80 TL arasında bir ücretle verilmekte. Halkbank, kısa bir süreliğine bu ücreti müşterilerinden tahsil etmeyecek. HGS etiketi almak için Halkbank hesabınızın ya da kredi kartınızın olması gerekiyor. Mevcut durumdaki Halkbank kredi kartı veya hesabınızı HGS etiketi alırken kullanabilirsiniz. Aktif durumda bir hesabınız ya da kredi kartınız yoksa şubeye gittiğinizde bu ürünler için başvuruda da bulunabilirsiniz.

Halkbank, HGS ürünü için müşterilerine otomatik ödeme kolaylığı sunmakta. Böylece her bir yükleme için tekrar şubeye gitmenize gerek kalmıyor. Otomatik ödeme talimat formunda belirleyeceğiniz tutarlara göre otomatik HGS yüklemesi yapılıyor. Örneğin; HGS bakiyeniz 100 TL’ye indiğinde otomatik olarak 100 TL daha yüklenmesini talep ederseniz kredi kartı limitiniz ya da hesap bakiyeniz yeterli olduğunda bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Böylece HGS yüklemesini dert etmenize ve her işlem için banka ile iletişime geçmenize gerek kalmıyor.

Otomatik Ödeme Talimatı Vermek Gerekiyor

Otomatik ödeme talimatınızı Halkbank hesabınıza, kredi kartınıza ya da her ikisine birden tanımlayabilirsiniz. Tanımlama esnasında hem kredi kartınız hem de hesabınız kullanılsın istiyorsanız dilediğiniz şekilde sıralama belirleyebilirsiniz. Eğer ilk çekim için hesabınızı, sonraki çekim için kredi kartı bilgilerinizi kullanırsanız otomatik ödeme yapılması gerektiğinde ilk olarak hesabınıza bakılır, hesabınızda yeterli bakiye varsa yükleme hesabınızdan yapılır.