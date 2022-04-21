Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün katıldığı iftar programında öğretmenlik meslek kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrasında kanunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sistemi nedir?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün katıldığı iftar programında öğretmenlik meslek kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrasında kanunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sistemi nedir? Detaylarını paylaştığımız haber gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle birlikte iftar yemeğinde buluşarak bazı açıklamalarda bulundu. 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamada bulunan Özer, kanunun son aşamaya getirildiğini belirterek yakın zamanda resmi gazetede yayımlanması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderileceğini belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir?

Yürürlüğe girecek kanunla birlikte öğretmenler kariyerlerinde ilerleme sağlarken aynı zamanda özlük haklarının iyileşmesi sağlanacak. Kanunla birlikte öğretmenlik mesleği adaylık dönem sonrasında aşamalara bölünecek. Böylelikle öğretmenlik yapan kişiler kendilerini geliştirerek daha üst bir konuma gelebilecek. Bununla birlikte öğretmenlik yapan kişiler adaylık dönem sonrasında "öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen" olarak ilerleyebilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlerin sorumluluk ve hedefleri belirlenecek. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmen olarak ayrılan dört kariyer basamağı ile birlikte yükümlülük ve hedefler tam olarak belirlenmiş olacak. Yeni kanun sayesinde öğretmenler kariyerlerini ilerleterek daha iyi konumlara gelebilecekler.

Bakan Özer, dün öğretmenlerle iftar yemeği programı sonrası açıklamasında "14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklamayla birlikte öğretmenlik meslek kanunu kapsamına girecek sınav tarihleri ve yeni eğitim programının açıklanma tarihi 22 Nisan Cuma olarak belirlenmiş durumda.