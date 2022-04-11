Öğrenciler, bazı kurumların isteği gereği çoğu zaman, okullarından öğrenci olduklarını kanıtlayan ve öğrenciliği hakkında bilgiler içeren öğrenim belgesini almak zorundadır. İnternet bulunan her ortamadan alınabilen Öğrenim ve öğrenci belgesi, diploması e-devlet üzerinden nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte sorunun cevabı ve tüm detayları.

Öğrenci olan kişiler gördükleri eğitim hayatları boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunarak bazı belgeleri göstermek zorundadır. Öğrenciler, okul ve kimlik bilgilerini, ders notlarını ve ortalamalarını içeren bazı belgeler ile alakalı çeşitli evrakları eğitim kurumlarınca düzenlenerek bu evrakları isteyen öğrenciye verilir. Öğrencilerden talep edilen bu çeşit evrakların öncelikli olarak öğrenim belgesi gelmektedir.

Öğrenim-öğrenci belgesi nasıl alınır? E Devlet’ten alınır mı?

Öğrenci belgesi veya bir diğer adıyla öğrenim belgesi, şuan da eğitimini sürdüren veya mezun olma hakkı kazanan fakat mezuniyet belgesinin hazırlanılmamış olduğu öğrencilere özel olarak düzenlediği bir belgedir. Öğrenim durumu belgesi adıyla tanınan bu dokümanlar , öğrencilerin bulunduğu eğitim kurumuyla ilişkisini kanıtlar.

Öğrenci belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarında eğitim gören kişilere ve YÖK’e bağlı üniversitelerde eğitim görenlere, eğitim görülen kruumlar tarafından düzenlenir. Öğrenim belgesi üzerinde , kimlik bilgileri, okul numarası, sınıf düzeyi tarzındaki tüm bilgiler bulunur. Aşağıda bu evraklardan biri ile önek gösterdik.

Öğrenci belgesi ne işe yarar?

Öğrenciler eğitim gördüğü süre boyunca, eğitimlerin başladığı ilk günden başlayarak sık aralarda öğrenci belgesi alma gereksinimi duyarlar. Bunun nedeni öğrencinin okuluyla olan bağlantısının bir evrakta görülmesinin gerekmesi durumudur.

Öğrenciler burs ve staj başvurusunda bulunmak, proje kayıtları, okullar arasında yarışma veya müsabaka başvurularını yapmak için bazı durumlarda öğrenci belgesini almak zorundadır. Yurt başvuruları esnasında da bu öğrenci belgesi kayıt işlemleri esnasında istenilebilir. Belediyeler öğrenciye özel olarak uygulayacağı indirimli ulaşım kartı için bu öğrenci belgesini görmek zorundadır. Öğrencilerin askerliklerini ileriye erteleme işlemleri sırasında da öğrenci olduğunu kanıtlamak adına öğrenci belgesine ihtiyaç duyar. Bunla beraber vatandaşlar ehliyet alımı esnasında istenilen öğrenim belgesini vererek, öğrenim görülen süreyi göstermek şartındadır.

Öğrenim belgesi diploma mıdır?

Öğrenim belgesi bir diploma değildir. Diploma, öğrenim kurumlanın mezun olduğunu gösteren öğrenci kişilere verilmektedir. Öğrenim belgesi ise mevcut öğrenim gören okul tarafından öğrenciye verilir.

Öğrenci belgesi nereden alınır?

Öğrenci belgesi almak isteyen kişiler birkaç noktadan bunu yapabilir. İlk olarak eğitim görmüş olduğu okulun ilgili birimlerine gitmelidir. Diğer bir yöntem olarak ise intenet üzerinden öğrenci belgesi oluşturmaktır. Öğrenci belgesi alabilmek için yapılacak bu yöntemler eğitim kurumunun seviyesine göre farklılık yapabilir.

Ortaokul ve lise öğrenci belgesi nereden alınır?

İlkokul veya ortaokul öğrenciler iiçin öğrenci belgesi öğrenciler veya velileri tarafından eğitim görülen okulun idaresine gidilerek alınabilir. Bununla birlikte aynı şekilde öğrenci belgesi almak isteyen kişiler de yapabilir. Öğrencinin okul numarasıyla kimlikteki bazı bilgileri ile birlikte okul idaresine başvuruda bulunarak görevli olan kişiden öğrenci belgesi çıkartmasını isteyebilirsiniz.

Aynı zamanda ilokul, ortaokul ve lise öğrenci belgelerini almak için de e-okul web sitesi kullanılabilmektedir. 2005 yılından başlayarak hayata geçirilen e-devlet sistemi ilköğretim seviyesindeki öğrenci, veli öğretmen ve yönetici kişilere oldukça kolaylık sağlanmaktadır. E-okul sistemiyle birlikte öğrenci belgesi alabilmek için büyük bir kolaylık oluşturdu.

Açık lise öğrenci belgesi nereden alınır?

Ülkemiz genelinde lise öğrenimini kişiler açık öğretim şeklinde görebiliyor. Bazı durumların sonucunda okula devam edemeyen kişiler, açık lise şeklinde okuyarak diplomalarını alabilmektedir. Açık lise öğrenimi gören kişilerin de aynı tüm öğrenciler gibi bir öğrenim belgesi almaları gerekir.

Açık lise öğrenci belgesi alabilmek için için e-devlet sistemine girmek zorundadır. Ancak intenete bir erişiminiz bulunmuyorsa, açık lise öğrenci belgesini çıkartmak için en yakın olan iletişim noktasına gidilmeli ve dilekçe verilmelidir.

Üniversite öğrenci belgesi nereden alınır?

Üniversite öğrenici olan bir kişi öğrenci belgesi için öğrenci işleri bölümüne gidebilir. Tüm üniversitelerin içerisinde bulunan bu bölüm, öğrencilere yardım amacıyla kurulmuş bir bürodur. Öğrenciler herhangi bir bölümden buraya giderek öğrenci belgesi, transkript tarzındaki tüm evrakları temin edebilir.

Üniversitede öğrenim gören kişiler, öğrenim belgelerini temin edebilmek amacıyla intenete başvurabilir. Geçen yıllarda oldukça gelişen e-devlet sistemi, kamu kurum ve kuruluşlarının her gün daha fazla olan katılımları sayesinde, resmi işlemler teker teker intenet aracılığıyla yapılmaya olanak tanımakta. Yükseköğretim öğrenci ve mezun kişiler tarafından yapılan çoğu işlem e-devlet sisteminde bulunmakta. Bu şekilde farklı bir şehirde veya farklı ülkede olsanız dahi akademik hayatınızla iligli tüm bilgileri alabilmeye devam edebilirsiniz.

Peki, çocuğumun öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Bazı durumlarda öğrenci velileri, çocuklarının öğrenci belgelerini almak zorunda kalabilir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrencilerin velileri, öğrenci belgesi basit bir şekilde alabilir. Veliler bunun için öncelikle okulun idaresine gitmelidir. Öğrencilerin velileri tarafından, öğrencinin bazı bilgileri eşliğinde öğrenci belgesi alınabilir.

Öğrenci belgesi nasıl alınır?

Yukarı yazmış olduğumuz başlıklarda cevabını verdiğimiz üzere, öğrencinin eğitiminin seviyesine göre bu işlem çeşitlilik gösterilir. Aynı zamanda ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimleri gören öğrenciler ve öğrencilerin velileri e-okul üzerinden öğrenci belgelerini alabikirler.. Bunun ansıl olduğuna dair ve açık lise, üniversite ve aöf öğrencilerinin nasıl öğrenci belgelerini alacağından bahsedeceğiz.

E-Okuldan öğrenci belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrenci olarak kaydı bulunan kişilere öğrenci belgelerini bakanlığın e-okul sistemi sayesinde kolay bir şekilde verilebilir. Bunun için yapılacak işlemleri aşağıda yazdık.

Öncelikle bölümün sonunda verilen linke girerek, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu e-okul resmi intenet sitesine gidin.

Karşınıza çıkacak olan sayfada iki farklı giriş yönteminin yer aldığını göreceksiniz. Veli veya öğrenci olarak giriş yapıp öğrenim belgesi almak için “Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi” sekmesine tıklayın.

Bu işlemden sonra ekranda beliren ve sizden istenilen öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını bilgilerini doğru bir şekilde girerek ve güvenlik kodunu ilgili boşluğa eksiksiz bir şekilde yazın. Tüm boşlukları bitirmenizin ardından “Giriş” yazısına tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş işlemini tamamladıktan sonra karşınıza çıkan menüden öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu esnada oldukça önemli bir nokta bulunmakta. E-okul üzerinden temin edinene bu belge tam onaylı bir belge olamaz. Bu yüzden verilecek bazı kurumlara, sunmadan önce okul idaresine onaylatmanız şarttır.

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E-Devletten öğrenci belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı olan üniversiteler, yüksekokullar veya açıköğretim fakültelerinde öğrenci olarak hayatlarını sürdüren kişiler, öğrenci belgelerini e-devlet sisteminden yapabilir. Mezun olan öğrenciler e-devlet diploma sorgulama işlemini yine bu sistem üzerinden yapabilir.

E-devlet üzenden öğrenci belgesi alabilmek için aşağıda belirttiğimiz yöntemleri uygulamanız yeterli olacaktır. Bu yöntemler üniversites, açıköğretim fakültesi ve açıklise öğrencilerinin yapabileceği bir yöntemdir. Sadece girişler farklı yerlerden yapılır. Üniversite açık öğretim fakültesi öğrencilerinin giriş yaptığı site e-devlet açık lise öğrencilerinin gireceği e-devlet sitesi farklıdır. Bunların dışındaki tüm yapılacak işlemler aynıdır.

İlk olarak e-devlet sistemi üzerinden öğrenci belgesi sorgulama sayfasını açın.

Eğer üniversite ve aöf öğrenci belgesi işleminizi yapacaksanız bölümün en sonunda verilen “Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı-Öğrenci Belgesi Sorgulama” linkini açın.

Eğer ki açık lise öğrenci belgesi almak istiyorsanız “Milli Eğitim Bakanlığı-Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Belgesi Sorgulama” linkine açın.

Size en uygun olan linki açtıktan ve ekranda beliren “Kimliğimi Şimdi Doğrula” yazısına tıklayın. Çünkü e-devlet öğrenim belgesi sayfası üzerinden işlem yapabilmek için ilk olarak sisteme girişinizi sağlamalısınız.

E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden satın alabilirsiniz. Yada farklı giriş yöntemlerini deneyebilirsiniz. Sisteme girişinizi sağladıktan sonra öğrenci belgesi ekrana gelecektir. Bu belgeyi bilgisayara kaydederek çıktısını alabilirsiniz.

E-devlet öğrenci belgesi geçerli mi?

E-devlet sistemi üzerinden alınan belge elektronik imzalıdır. Bu belgeyi bütün resmi kurum veya

kuruluşlar üzerinde kullanabilirsiniz. Belgenin üzerinde yer alan barkod kodu, belgeyi teslim edeceğiniz kruum tarafından sorgulanabilmektedir.

Çok az bir oranda olsa bazı durumlarda çoğu kurumların istediği belgeler, özel bir açıklama isteyebilir.

Bu sonucunda öğrenic belgesini okul idaresine giderek almanız gerekir. Fakat özel bir açıklama istenmeyen zamanlarda öğrenim belgelerini başvurunuzu yaptığınız aynı gün içerisinde alabilirsiniz. Birçok okul bu işlem için bir başvuru formu doldurmanızı talep etmez. Ancak sizin isteğiniz sonucunda belge özel bir açıklama istemekteyse, o zaman başvuru talep formunu doldurmanız istenir. Bu formu elden, faks şeklinde veya e-posta aracılığıyla okulunuza iletebilirsiniz. Bizim bu yazımızda vermiş olduğumuz yöntemler kullanılarak alınan öğrenci belgeleri sadece kendiniz alabilmektesiniz.