Düzenli bir geliri olmadığı için bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara, müjdeli haber bayram öncesinde geldi. Enpara, Akbank ve CepteTEB, gelir belgesiz kredi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte belgesiz, kefilsiz ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalanmaların Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte hız kazanması, hali hazırda zamlı fiyatlardan satışa sunulan hizmet ürünlerine tekrar zamlar yapılmasına sebep oldu. Nakde olan sıkışıklığı arttıran bu durum sonrasında bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine olan talep artarken, düzenli bir geliri olmadığı için ilgili hizmetlere başvuru yapamayan vatandaşlar, günden güne daha da büyük bir çıkmazın içerisine girdiler.

Gelir belgesi ibraz edemediği için ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanamayan ve bu sebeple de geçim derdi giderek büyük bir yük haline dönüşen vatandaşlara, Türkiye’nin en önemli bankalarından olan Akbank, CepteTEB ve Enpara’dan müjdeli haber geldi. Maddi olanaksızlıklara daha fazla göz yummak istemeyen bu 3 banka, gelir belgesiz kredi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

CepteTEB Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

CepteTEB tarafından geliştirilen belgesiz ihtiyaç kredisi hizmeti, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 2,06 olarak belirleyen banka, 15 bin TL’lik nakit taleplerinin aylık ödemesinin 634,02 TL olduğunu bildirdi.

Akbank Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi hizmetine banka şubeleri, mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapılabileceğini duyurarak, söz konusu hizmetin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,95 olarak belirledi. 15 bin TL tutarında ki nakit hizmetinin aylık ödemesi ise 621,10 TL olarak hesaplandı.

Enpara Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan QNB Finansbank’ın şubesiz bankacılık hizmeti olan Enpara, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile cepleri doldurmaya devam ederken, ek bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Banka, yeni kampanyasının gelir belgesi ibraz edemeyen vatandaşlar için geçerli olduğunu duyurdu.

Enpara tarafından geliştirilmiş olan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 2,29 olarak bildirildi. Bankanın bildirmiş olduğu bu veriler ışığında 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 668,73 TL olarak hesaplandı.