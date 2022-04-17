Türkiye Ekonomi Bankası, köklü yapısının yanı sıra sistemine entegre ettiği yeni nesil bankacılık uygulamaları ile tüketici dostu kredilerde bir üst seviyeye çıkmayı başardı. Pratik bankacılık hedefi ile yola çıkan Türkiye Ekonomi Bankası, dijital kanallardaki işlevini arttırarak hedeflerine daha da yaklaşıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası, yola çıkarken belirlediği tüm hedeflerini gerçekleştirmek ile kalmayıp kendine yeni hedefler belirlemiş bir bankadır. Tüketici dostu olmaktan daha ileriye geçmek isteyen TEB, sunduğu tüm kredi seçenekleri ile eşit ve adil kredi sistemini destekliyor.

TEB İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankasına ihtiyaç kredisi için başvuru yapmadan önce belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. 18 yaşından büyük olmak ve gelir sahibi olmak önemli iki şarttır. Bu şartları sağlayan kişiler bankanın geleneksel kanallarının yanı sıra online kanalları üzerinden de başvuru yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. TEB’in mobil ve internet şubeleri üzerinden anında ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilir.

TEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Türkiye Ekonomi Bankası faiz oranları vade ve kredi miktarına göre değişir. Sabit bir faiz uygulaması olmayan TEB’in, %2,18’den başlamakta ve %2,33’e kadar yükselmektedir. TEB’in sunduğu uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarından yararlanmak için kredi tutarı ve vadenin belirlenmesi öncelik olmalıdır.

TEB En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Türkiye Ekonomi Bankasının ihtiyaç kredisi için herhangi bir limit belirlenmemiştir. Kişiler istedikleri tutarda bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu internet ve mobil bankacılık kanallarından kolaylıkla gerçekleştirilir. Türkiye Ekonomi Bankası, kredi miktarının en yüksek ne kadar olabileceğine başvuru sahibinin kredi notu ve gelir durumuna göre karar verir.

TEB İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

TEB ihtiyaç kredisi için belirlenen vade oranları alt ve üst sınırlamaya sahiptir. En az 3 aylık vade en uzun ise 36 aylık vade oranı ile alınabilecek TEB ihtiyaç kredisi anında verilen bir kredidir. Vadeye ek olarak 3 aylık erteleme seçeneği de sunulur.