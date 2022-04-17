İstenilen tüm araçlar için kredi almayı mümkün hale getiren Odeabank, kapsamlı taşıt kredileri ile öne çıkıyor. Hayali kurulan araca hiç uzak olmadığınızı fark ettiren Odeabank ile uygun kredi ödemelerinden yararlanmak mümkün.

Odeabank’ın müşterilerine ve henüz müşterisi olmayan kişilere sunduğu taşıt kredisinden herkes rahatlıkla yararlanabilmektedir. Müşteriler ek avantajlardan yararlanırken müşteri olmayanlar da “hoş geldin” fırsatlarından faydalanabiliyor. Odeabank yüklü miktarda yapılan taşıt kredilerini de değerlendirmeye alan bir bankadır.

Odeabank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank taşıt kredisi başvuru yöntemi için banka şubesi önerilir. Çevrim içi kanallar üzerinden de başvuru alsa da çoğunlukla şubeye yönlendirme yapan bir bankadır. Odeabank aracılığı ile taşıt kredisi almak isteyen kişilerin bankaya şahsen başvuru yapmaları önerilir.

Odeabank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Odeabank taşıt kredisi faiz oranı vadeye göre değişiklik gösterir. En düşük faiz oranı %2,56 iken en yüksek faiz oranı ise %3,10’dur. Odeabank istediği takdirde faiz oranlarını değiştirme yetkisine sahiptir. Taşıt kredisi için belirlenecek vade uzunluğu ne kadar kısa olur ise faiz oranı da paralel olarak düşer. Vade oranı yükseldikçe taşıt kredisi faiz oranı da yükselmektedir. Vade ve faiz oranları birbirine paralel olarak belirlenen iki farklı unsurdur.

Odeabank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Bankanın sunduğu birçok kredi türü ve bu türlere göre belirlenen tutar aralıkları vardır. Odeabank tarafından verilen taşıt kredisi minimum 5 bin Türk lirası olacak şekilde alt limiti belirlenmiştir. Üst limit ise 500 bin Türk lirasıdır. Bu tutarlar ayrıca kaskoya göre de belirlenebilmektedir. Fatura tutarı en yüksek 120 bin olan araçlar da desteklenebilmektedir. Odeabank taşıt kredisinde verilecek olan miktar ekspertiz raporu ile de belirlenebilir.

Odeabank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Odeabank taşıt kredisi için vade oranını 1 ay ile 48 ay arasında sınırlamıştır. Yeni nesil bankacılık kampanyaları kapsamında vade uzunluğunu bazen 60 aya kadar yükseltmektedir. Şu an kampanyasız olan taşıt kredisinde en fazla 48 aylık vade ile kredi başvurusuna izin verilir.