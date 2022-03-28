Gerek vadeli mevduat hesaplarında, gerekse tüketici kredilerinde cazip oranlarıyla adından söz ettiren Fibabanka, son yayınladığı vadeli mevduat faiz oranlarıyla birlikte bu alanda iddialı olan diğer bankalar başta olmak üzere herkesi şaşırttı.

Gerek vadeli mevduat hesaplarında, gerekse tüketici kredilerinde cazip oranlarıyla adından söz ettiren Fibabanka, son yayınladığı vadeli mevduat faiz oranlarıyla birlikte bu alanda iddialı olan diğer bankalar başta olmak üzere herkesi şaşırttı.

Hoş geldin faiz oranını %20’ye çıkaran Fibabanka, gündemi sarsacak bu hamlesi ile mevduat sahiplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Parası olanın telefona sarıldığı bu özel gelişme ile ilgili detaylar haberimizin devamında olacak.

Fibabanka, ilk kurulduğu günden beri yüksek mevduat faiz oranları ile adını duyurmayı başardı. Tüketici kredisi konusunda da seçkin bankalardan biri olan Fibabanka, özellikle mevduat toplamada oldukça başarılı. Her dönem piyasanın üzerinde hoş geldin faizi sunan Fibabanka, bu özelliğini devam ettiriyor.

Son dakika açıklaması ile birlikte Fibabanka hoş geldin faiz oranının %20 olarak belirlendiği öğrenildi. Mevduat sahiplerine dikkate değer bir seçenek sunan Fibabanka, piyasadaki hareketliliğe göre oranlarını daha da artırabilir.

Fibabanka 32 Günde Ne Kadar Veriyor?

Fibabanka 32 günde ne kadar veriyor? sorusu, mevduat sahiplerinin hiç de yabancı olmadığı sorulardan biri. Fibabanka’ nın bu bağlamda oldukça bonkör olduğunu bilen mevduat sahipleri, bu gibi aramaları çok sık gerçekleştirmekte. Bankanın 32 günde verdiği faiz tutarı, yatırılan ana para tutarına göre değişebiliyor. 32 günde 100.000 TL’sini Fibabanka kiraz hesap adı altında vadeli mevduat hesabına yatıranlar, vadenin sonunda 1.665,75 TL tutarında net kazanç elde ediyorlar. Vergi kesintisi öncesinde hesaba geçen brüt kazanç ise 1.753,42 TL.

100.000 TL mevduatı olmayan, fakat daha düşük tutarlarla da olsa mevduatını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler, mevduat tutarlarına göre Fibabanka’ nın yüksek oranlarından faydalanabiliyor. 32 gün vadede 100.000 TL yerine 50.000 TL hesap açanlar, 32 günün sonunda 832,88 TL net kazanç elde ediyorlar.

Fibabanka’ nın özel mevduat hesabı faiz oranından yararlanmanın yanı sıra online işlemlerde kullanılacak şekilde kredi kartı başvurusu yapmak da mümkün. Hoş geldin faiz oranı, ilgili karta başvuru yapıp 500 TL ve üzeri harcama gerçekleştirenler için geçerli. Bir yandan kredi kartı ile internet üzerinden alışveriş yapmanın keyfini süren Fibabanka’ nın çiçeği burnunda müşterileri, diğer yandan yüksek vadeli mevduat faizi sayesinde paralarını en etkin şekilde değerlendirebiliyorlar.