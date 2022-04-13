Nisan ayında bankaların başlattığı bahar fırsatları ile taşıt kredilerinde yeni kampanyalar duyuruldu. Anlaşmalı marka ve modellerdeki satın alma işlemlerinde düşük faizli ve ertelemeli kredi dönemi başladı.

Mart 2020 döneminde Covid-19 salgını şiddetini tüm dünyada artırınca, Türkiye’de de kapanmalar ve sokağa çıkma yasakları başlamıştı. Söz konusu dönemde Türkiye’de de ekonomik dengeleri korumak adına adımlar atılmıştı ve bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilerde artışlara başlamıştı. Söz konusu dönemde devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da ucuz kredi destekleri sunmaya başlamıştı. Kamu bankaları bununla birlikte düşük faizli ve 12 ay ertelemeli konut kredilerini sunmaya başlarken, %0,69 faiz oranıyla anlaşmalı otomobil markalarının yerli otomobil modelleri için de uygun taşıt kredisi dönemini başlatmıştı. İlgi gören bu kampanyalar, Nisan ayında geri dönmeye başladı.

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Nissan Quashqai İçin Dev Kampanya

Son dönemlerde yükselen enflasyon ve hızla artan otomobil fiyatları sonrasında araç alım işlemleri de hızla düşüşe geçti. Bununla birlikte otomobil markaları da söz konusu kampanyalara ve benzerlerine kendileri dönmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören ucuz kredi kampanyaları şimdilerde ise otomobil markaları tarafından sunuluyor. Bu kapsamda kampanyasını duyuran Nissan, Nisan 2020 dönemi için en çok satan modellerinden biri olan Nissan Quashqai modelinde geçerli, 200 bin TL’ye kadar 24 ay vade seçeneği ve %0,49 faiz oranıyla 6 ay borç ertelemeli destek kredisi sunulacağını duyurdu.

Nissan Juke ve Micra Modelleri İçin Kampanyalar

Öte yandan Nissan Juke 2022 modeli içinse müşterilere Nissan Finans sistemi üzerinden 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde geçerli olmak üzere 12 ay vade seçeneğinde ve %0,99 faiz oranı ile kredi verileceği açıklandı. Nissan, bu kampanyasında da 6 ay borç erteleme seçeneğinin olduğunu duyurdu. Ayrıca Nissan, aynı kredi seçeneklerinin Nissan Micra modeli için de geçerli olduğunu duyururken, bu model için başlangıç fiyatının da 399 bin 900 TL olduğunu açıkladı. Ucuz faizle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kampanyalarını duyuran Nissan’da, Nisan fırsatları başladı.