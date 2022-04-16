Bankalar, vatandaşların çeşitli alanlarda nakde ihtiyaç duymaları halinde bu alanlara yönelik kredilerini sunmaya devam ediyor. Peki ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor?

Türkiye’de ekonomik veriler son dönemlerde vatandaşı zorlamaya başladı. Özellikle Covid-19 salgınının başladığı Mart 2020 döneminden itibaren küresel enflasyonun ve enerji fiyatlarının artış göstermeye başlaması ile birlikte, Türkiye’de de enflasyon ve dolar hızlı artış gösterdi. Diğer yandan pandemi döneminde yaşanan tedarik zinciri aksamaları, çip krizi gibi etkenler de bu süreçte etkili oldu. Yaşanan sıkıntıların üzerine 2022 yılında bir de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş eklenince, küresel ekonomi piyasalarındaki sallantı, gelişmekte olan ekonomilerde daha sert hissedildi. Türkiye de bu durumdan payını almaya devam ederken, ekonomik sıkıntılara karşı bankaların sunduğu kredi imkanları araştırılıyor.

Bankalarda Faiz Oranları Güncellendi

Ekonomik anlamda zorlu geçen süreçlerde vatandaşlar ilk olarak çoğu zaman bankaların sunduğu kredilere yöneliyor. Ev satın almak isteyenler konut kredilerine, taşıt satın almak isteyenler taşıt kredilerine başvuruda bulunurken, genel ihtiyaçlar adına ise vatandaşlar ihtiyaç kredilerine başvuruda bulunuyor. Bankaların bu kredilerde sunduğu faiz oranları ise değişiklik gösteriyor. Bankaların hizmet koşullarına göre belirlenen bu krediler, Nisan ayında gelen güncellemeler sonrası belirlendi.

Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası Kredi Oranları

Yapılan güncellemeler sonrasında Ziraat Bankası konut kredilerinde %1,36, taşıt kredilerinde %1,59 ve ihtiyaç kredilerinde %1,79 faiz oranı sunuyor. Öte yandan Yapı Kredi ise ihtiyaç kredilerinde %2,67, konut kredilerinde %1,95 ve taşıt kredilerinde %1,89 faiz oranları sunuyor. Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank ise ihtiyaç kredilerinde %1,97, konut kredilerinde %1,92 ve taşıt kredilerinde %1,79 faiz oranları sunarken, İş Bankası ise ihtiyaç kredilerinde %1,90, konut kredilerinde %1,95 ve taşıt kredilerinde %1,89 faiz oranları sunuyor.

TEB, HSBC, Vakıfbank ve Halkbank Kredi Oranları

Öte yandan TEB ihtiyaç kredilerinde %2,18, konut kredilerinde %1,95, taşıt kredilerinde %1,85 faiz oranları sunarken, HSBC ise tüm kredi kategorilerinde %3,09 faiz oranı sunuyor. Devlet bankaları arasında yer alan Vakıfbank ve Halkbank ise taşıt kredilerinde %1,59 ve konut kredilerinde %1,29 faiz oranları sunarken, Vakıfbank ihtiyaç kredisinde %1,91 ve Halkbank da ihtiyaç kredisinde %1,71 faiz oranları sunuyor.