Tüm vatandaşları ilgilendiren 2022 Nisan ayı kira artış oranları kaç olarak belirlendi? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar..

Tüm vatandaşları ilgilendiren 2022 Nisan ayı kira artış oranları kaç olarak belirlendi? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.. Her ay açıklanan enflasyon verilerine göre kira fiyatlarına yapılacak yasal zam ortaya çıkıyor. Kira sözleşmesinin bitmesinin ardından yasal olarak belirlenen zam miktarı açıklanan verilere göre yapılacak.

2022 Mart Enflasyon Verileri Açıklandı mı?

TUİK tarafından açıklanan enflasyon verileri en son 3 Mart'ta açıklanmıştı. TUİK'in hazırladığı verilere göre Şubat ayında tüketici zamları yüzde 25,98 olarak belirlenmişti. Buna göre ev kiralarında yasal olarak yapılacak zam en fazla %25,98 oranında. Ev sahipleri kiracılara yasal olarak yapabileceği zam miktarı kira sözleşmesi tarihinin bitişinin ardından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Bu ayın enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev sahipleri ve kiracılarında beklediği bu rapor yeni zamların ne kadar yapılabileceğini bizlere gösterecek. Her ayın başında tüketici zamlarının ne oranda yapıldığını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon açıklama tarihini 4 Nisan olarak belirledi. Kira artış oranı, memur maaşı ve emekli maaşlarında etkileyici unsur olan enflasyon verilerinin TUİİK tarafından açıklanması bekleniyor.

Her geçen gün artan hayat pahalılığıyla birlikte TUİK'in açıklama yapacağı verilerin ne kadar olduğu gözler önüne serilecek. Mart ayı kira artış oranını hesaplamak için şu bilgilere yer verelim;

2022 Mart Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98

(Mart 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 519,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.519,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 30.235,20 TL