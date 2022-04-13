Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Erzurum ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını belirtmişti. Meteoroloji tarafından açıklanan uyarı sonrasında Kars halkı güne karla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Erzurum ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını belirtmişti. Meteoroloji tarafından açıklanan uyarı sonrasında Kars halkı güne karla başladı. Erzurum ve çevresinde yapılan uyarılar sonrasında gece yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirecek.

Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

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Kars şehrinde gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ve ilçede yollar ulaşıma kapandı. Kars’ta etkili olan soğuklar ve yağmurlu hava nedeniyle birçok kişi şikayet etmekteydi. Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi. Bu durum üzerinde birçok köy yolu ulaşıma kapanırken vatandaşlar işe ve okula giderken zorlanıyor.

İnsanlar tarafından sürekli şikayet edilen olumsuz hava koşullarının ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın çiftçileri zor durumda bırakmasıyla birlikte Nisan ayında yaşanan bu durum nedeniyle birçok kişi mağdur olacak gibi gözüküyor. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işlerine giderken büyük zorluklar yaşamakta.

Vatandaşlar İşe Giderken Zorlanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından dün yapılan uyarıda Erzurum ve çevresindeki illerde yoğun kar yağışı olacağı belirtilmişti. Yayımlanan raporda kar yağışının bugün 15.00’e kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar ulaşım ve taşımacılıkta çeşitli zorluklar yaşarken Kars Belediyesi de yaşanan bu zorlukların üstesinden gelebilmek için çalışmalarını sürdürmekte.

Dün akşam saatlerinde yapılan uyarı şu şekilde; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar kuvvetli yer yer yoğun (15-25 cm) olarak devam edeceğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan uyarıyla birlikte vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtilmişti.