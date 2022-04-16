Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir duyuru yapıldı. Kurum, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara +2 maaş daha bağlanabileceğinin haberini verdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Emekli vatandaşlara sunduğu hizmetler ile 13,5 milyon vatandaş tarafından yakından takip edilen kurumlardan biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlara yeni dönem haklarını hatırlatmak için bir duyuruda bulundu. Kurum tarafından yapılmış olan resmi açıklamaya göre hali hazırda emekli maaşı ödemesi alan vatandaşlara, 2 maaş daha bağlanabileceğinin bilgisi verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Dul Maaşı 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu hali hazırda yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren tüm vatandaşların emekli maaşı ödemesi almalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda vatandaşların ek bir maaş ödemesi hakkının da olduğunu duyuran Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili hakkın “dul maaşı” olarak adlandırıldığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan emeklilik ödemelerinden biri olan dul maaşı, sigortalı eşini kaybetmiş olan vatandaşları kapsamaktadır. Bu hizmetten yalnızca kadınların yararlanabileceği gibi bir algı olsa da hayatta iken 1800 günlük prim ödemesini tamamlamış olan BAĞKUR’lu ya da Emekli Sandığı’na bağlı eşini kaybetmiş olan tüm kadın ve erkekler, bu hizmetten yararlanabilmektedir. SSK’lı olan vefat eden eşin maaşından faydalanabilmek için ise 900 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yetim Maaşı 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan bir diğer emekli ödemesi hizmeti ise sigortalı anne ya da babasını kaybetmiş olan vatandaşları kapsamaktadır. Bu hizmetten kadın vatandaşlar evlenmedikleri sürece, erkek vatandaşlar ise 25 yaşına kadar faydalanabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Emekli Maaşı Ödemelerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dul ve yetim aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine ilgili isteklerini belirttikleri bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili şartları sağlayan tüm vatandaşlar, bu sayede 3 emekli maaşı ödemesi birde alabilmektedirler.