Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da beli olmuş durumda. Yapılan açıklamalar sonrasında yasal olarak kira artış oranı kaç oldu? İşte detaylar..

Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da beli olmuş durumda. Yapılan açıklamalar sonrasında yasal olarak kiraya yapılabilen zam ne kadar olacak? İşte detaylar.. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre kira artış oranı yüzde 25,98 olarak belirlenmişti. Tüketici fiyat endeksi açıklanan rakamlara göre yıllık yüzde 61,14 olarak belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre ise aylık artış yüzde 5,46 olarak belirtildi. Bu artışlara bakıldığında Nisan ayında kira artış oranları kaç olarak belirlendi?

TÜİK tarafından açıklanan bilgilerle birlikte Nisan ayı kira artış oranı bugün belli olmuş durumda. Mart ayı enflasyon oranlarının bugün saat 10.00 civarında açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artış oranları da belli olmuş durumda. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46 oranında artış gösterdi. Geçen senenin Aralık ayına göre yüzde 22,81’lik bir artış gösterirken, geçen senenin mart ayına bakacak olursak yüzde 61,14’lük bir artış gerçekleşmiş durumda. Açıklanan veriler doğrultusunda 12 aylık ortalamaya göre yüzde 29,88’lik bir artış gerçekleştiği belirtildi.

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere bakıldığında kira artış oranı %29,88 olarak belirlendi. Kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranları dikkate alınarak yapılmakta. Buna bakılarak 2021 Nisan ayında kira sözleşmesi imzalayan ve bu yıl kira sözleşmesini yenileyecek bireyler, geçen senenin Mart ayı enflasyon oranı dikkate alınarak kira artış oranı belirlenerek bu tutarda kira ödemesi gerçekleştirecek. Geçtiğimiz seneye göre oldukça yükselen kira fiyatları, kiracılar tarafından büyük tepki çekmekte. Ev sahiplerinin belirleyeceği fiyatlar yasal olarak en fazla yüzde 29,88 olarak yapılabilecek. Bunun altında kira sözleşmesini yenileyen ev sahipleri enflasyon oranının altında zam yapmış olacak.

2022 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama

Mevcut kira bedeli: 2000 TL

Zam oranı: %29,88

Zam bedeli: 597 TL

Zamlı kira bedeli: 2.597 TL